Querétaro, Qro. Durante el 2019, la producción agrícola del estado reportó diversos altibajos, entre un menor nivel de siembra y un mayor volumen siniestrado, pero registra un aumento en la cosecha reportada hasta septiembre.

La siniestralidad incrementó 6.4 veces, al pasar de 2,875 hectáreas de enero a septiembre del 2018, a 18,476 hectáreas siniestradas en el mismo periodo del año en curso, expone el reporte de avance de siembras y cosechas, del año agrícola de enero a septiembre, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En tanto, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se identificaron 32,000 hectáreas afectadas por diversos fenómenos, especialmente por sequía e incendios.

En cuanto a la superficie sembrada, se observa una reducción de 8.2%, derivado de la superficie sembrada en el periodo de referencia del año anterior, que ascendió a 135,031 hectáreas, a la reportada este año que suma 123,967 hectáreas hasta septiembre.

En contraste, el volumen de cosecha incrementó 19.1%, al pasar de 17,496 hectáreas cosechadas en los primeros nueves meses del 2018 a 20,843 en igual lapso del 2019.

La mayor superficie sembrada en el estado se concentró en maíz forrajero en verde, maíz en grano, frijol, cebada grano y avena forrajera en verde.

En materia de producción pecuaria, también se registran diversas variaciones. En el periodo enero-septiembre del presente año, frente al mismo lapso del 2018, se presentó una ligera disminución en la producción de leche (-0.2%), al reportar 300,615 litros el año pasado a 299,963 este 2019.

En tanto, aumentó 5.1% la producción de carne en canal, escalando de un volumen de 45,606 toneladas en enero-septiembre del 2018 a 43,386 en el mismo periodo de este año.

La producción de ave también incrementó, fue de 7.5%, al pasar de 243,665 toneladas en el 2018 a 262,013 en el presente año.

Impacto

Frete a la baja presupuestal en el ramo agropecuario que plantea el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, se prevé que baje la productividad del sector local durante el próximo año, indicó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, tras exponer ante diputados federales las necesidades del sector.

Mencionó que los recortes desde este año han limitado el crecimiento de las unidades de producción de los ganaderos queretanos.

Destacó que estas bajas en recursos federales impactan principalmente en los pequeños productores, que representan 70% de los ganaderos de la entidad, que tiene menos de 10 cabezas de ganado y que en su mayoría se ubica en la zona serrana del estado.

“Hasta 70% de los ganaderos en Querétaro tiene menos de 10 animales, son los que somos acreedores para acceder a este tipo de programas, es básico para poder crecer hoy no los tenemos y lo necesitamos para la zona serrana que es la más vulnerable (...) en nuestro sector si no hay inversión no crecemos”, declaró.

