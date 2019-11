Querétaro, Qro. El valor de producción y de ventas de la fabricación de equipo de transporte superó este año el crecimiento anual, de enero-agosto, en relación con el comparativo anterior.

Durante los primeros ocho meses del año, el valor de producción de la fabricación de equipo de transporte en Querétaro ascendió a 59,566.0 millones de pesos, presentando un aumento anual nominal de 9.3%, en comparación con igual lapso del 2018, cuando el valor fue de 54,512.6 millones, de acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

El incremento porcentual reportado este año es mayor a la variación de 5.4% registrada en los mismos periodos del 2017 y el 2018, detalla la encuesta emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Mientras el valor de ventas de productos de fabricación de equipo de transporte en el estado ascendió a 57,986.7 millones de pesos, mostrando un alza de 7.8% en relación con el valor reportado en el mismo periodo del año pasado, cuando sumó 53,783.4 millones.

La variación del valor de ventas, entre el 2018 y el 2019, es superior a la registrada entre los periodos enero-agosto del 2017 y el 2018, lapso en el que aumentó 4.8 por ciento.

En este contexto, la huelga de trabajadores de General Motors en Estados Unidos impactó en el desarrollo de la proveeduría de autopartes que desde el estado se provee a la firma estadounidense; sin embargo, tras el término del paro laboral, los efectos de este conflicto generarán únicamente la dilatación de la cadena de proveeduría, expuso el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín Santo.

Los retrasos en la manufactura, dijo, se compensarán dentro de tres o cuatro meses, previendo que se subsane entre enero y febrero del próximo año.

“General Motors al tener este paro tan prolongado deja de comprar volumen de autopartes, pero General Motors se está regresando con la capacidad para recuperar unidades perdidas, entonces no puedo determinar cuánto vamos a perder, si lo cerramos en el año seguramente va a haber pérdida de unidades producidas por General Motors, pero se van a seguir recuperando, creo que en el largo plazo no se pierde, se prolonga, entonces lo vamos a producir. (...) no son pérdidas, son dilaciones, retrasos de manufactura”, declaró.

Albín Santos indicó que General Motors es el mayor comprador de autopartes en México, aunado a que gran parte de su suministro se coloca en Estados Unidos, pero también en territorio nacional.

Tremec

Tremec, firma automotriz radicada en la entidad, es una de las proveedoras de General Motors en las que tuvo impacto la huelga, ya que en los primeros 17 días de la huelga se detuvo 50% de la producción que la firma que provee a la armadora.

En el estado, la industria automotriz está conformada por más de 316 compañías vinculadas al sector, entre ellas gran parte provee a General Motors, por lo que, ante la huelga de trabajadores, firmas locales detuvieron la proveeduría de autopartes a estas empresas.

[email protected]