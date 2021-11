Querétaro, Qro. Todavía no se define la viabilidad de construir un segundo piso en el estado, declaró el gobernador, Mauricio Kuri González, en relación con la que fue su propuesta de campaña.

Por tanto, agregó, aún se analizan diversos temas, por lo que su realización dependerá de la pertinencia técnica del proyecto y no de una motivación política.

En la integración de la propuesta se buscará que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas consulte a especialistas en la materia, particularmente a los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos del estado, para conocer la viabilidad de la propuesta.

“Se siguen viendo los temas que se tienen que ver para socializarlo, lo he comentado desde un inicio, tiene que presentarse ante el colegio de arquitectos, de ingenieros, etcétera, para poder ver, si no es viable pues no es viable y sí es viable pues a ver qué se tiene que hacer en esta zona”, declaró.

Para definir el proyecto, dijo, es viable que se realicen foros que permitan su estudio y su socialización.

Ante la propuesta, el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Sergio Olvera, destacó que una propuesta de este tipo privilegia la movilidad de vehículos motores, por lo que instó a que en primera instancia se priorice hacer mejoras al sistema de transporte público colectivo, considerando la reorganización del sistema de rutas, el sistema de transbordos y se brinde un servicio incluyente.

Al respecto el presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega, planteó que se debe considerar una solución integral para mejorar la movilidad del estado, en especial de la Zona Metropolitana, así como hacer mejoras al transporte público.

kg