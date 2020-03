Monterrey, NL. En el estado de Nuevo León siguen en aumento los casos confirmados de coronavirus. La cifra aumentó a 14 casos que dieron positivo, 52 casos negativos y 22 sospechosos, informó el secretario de Salud local, Manuel de la O. Cavazos.

“De los casos que tenemos, ocho pacientes viajaron a España, cuatro a Estados Unidos, uno a Alemania y uno a Inglaterra”, dijo el funcionario.

“Tenemos que estar con acciones de prevención muy fortalecidas para no tener más casos, afortunadamente no hay transmisión local, no hay brotes en la comunidad, pero puede haber si bajamos la guardia”, dijo Manuel de la O. Cavazos.

Explicó que una persona de nacionalidad Italiana que llegó al Aeropuerto de Monterrey se le aplicó una prueba en el Sistema de Seguridad de Salud estatal y dio negativo.

Los últimos dos casos son dos pacientes que están internados en estado delicado, uno es un hombre que viajó a Estados Unidos y una mujer de 27 años de edad que viajó a España.

Manuel de la O. Cavazos recordó que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodriguez Calderón, ordenó el cierre de casinos, cines y la suspensión de eventos en lugares cerrados, e instó a la población a mantenerse en sus casas para evitar la transmisión comunitaria.

kg