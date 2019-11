Cancún, QR. El presupuesto de egresos del gobierno del estado para el 2020 plantea que se destinen 736.53 millones de pesos para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), cifra superior en 336 millones respecto de los 400 millones asignados en el 2019.

El proyecto de presupuesto se encuentra en análisis en el Congreso del estado, luego de que se entregó la semana pasada por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El director del CPTQ, Darío Flota Ocampo, explicó que habían solicitado una ampliación de los recursos presupuestarios del 2019 de 300 millones de pesos, la cual se aprobó recientemente; sin embargo, al no poderla ejercer en este año, se decidió asignarla al presupuesto del organismo para el 2020.

El funcionario recordó que, tras la extinción del Consejo de Promoción Turística de México, Quintana Roo dejó de captar un aproximado de 80 millones de pesos provenientes de la federación para financiar trabajos de promoción turística a niveles nacional e internacional.

También a partir de este 2019, aseguró, dejó de haber apoyo federal para campañas cooperativas, en las que una aportación de la federación era igualada por otra del gobierno del estado, a lo cual se sumaba una tercera de los socios comerciales como aerolíneas, touroperadores o agencias mayoristas.

Con los recursos adicionales se pretende que Quintana Roo mantenga el mismo esquema de cooperación con la Iniciativa Privada, pero ya sin la aportación federal, es decir, campañas bilaterales, principalmente con aerolíneas para seguir ampliando la conectividad aérea del Caribe mexicano.

La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, explicó a El Economista que en el 2019 se presupuestó la participación del estado en 33 ferias internacionales; sin embargo, no se logró asistir a todas.

Para el próximo año, se cotizará un número menor, privilegiando los encuentros más importantes y garantizando que se acuda a todos los que se programen a lo largo de todo el año.

Presupuesto federal 2020

El presupuesto de egresos de la federación incrementó 1% el monto que ejercerá el estado por concepto de percepciones y participaciones federales del 2020.

Es así como la entidad percibirá para el próximo año 25,965.3 millones de pesos, que significan una variación nominal de 1,143.6 millones más en relación con lo asignado durante el 2019, cuyo monto ascendió a 24,821.7 millones de pesos.

El gobernador Carlos Joaquín González consideró este incremento como mínimo, además de que está integrado en participaciones que dependen del nivel de recaudación nacional “para poder darse o no”.

El mandatario aseguró que tan sólo durante este 2019 “vamos casi 3,000 millones de pesos abajo con respecto al año anterior, no viene nada en el presupuesto de eso, no tenemos proyectos de infraestructura reflejados en el presupuesto federal para Quintana Roo, son muy pocos en todas las materias: salud, educación, prácticamente no hay inversión en infraestructura o proyectos”.

