Fitch Ratings subió a “A(mex)” desde “A-(mex)” la calificación a la calidad crediticia del municipio de Tecámac, Estado de México, y modificó la perspectiva crediticia a Positiva desde Estable.

El ajuste refleja la fortaleza del factor de deuda, liquidez y otros pasivos con un nivel de apalancamiento bajo y métricas de sostenibilidad de la deuda en rangos adecuados.

“Por otra parte, el factor de Finanzas y Desempeño Presupuestal es evaluado como neutral con tendencia positiva, dado que, con respecto al grupo de municipios calificados por Fitch (GMF), la generación de ahorro interno continúa robusteciéndose”, indica la agencia en un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La calificadora estima que el ahorro interno se mantendrá en niveles superiores a 12.3% en relación con los ingresos fiscales ordinarios (IFOs).

De acuerdo con lo anterior, el análisis de los factores principales de riesgo crediticio ubica al municipio en sintonía con los de otras entidades calificadas en la categoría de las “As”.

Mientras la perspectiva Positiva se fundamenta en la tendencia de la generación de ahorro interno, producto de un control del gasto operacional, sustentado en prácticas y políticas eficientes, que podrían colocar a esta métrica, con respecto de los IFOs, en línea con pares en la categoría de las “As”.

Entre las fortalezas principales de la calificación, Fitch destaca niveles de apalancamiento bajo con sostenibilidad fuerte, métricas de eficiencia recaudatoria altas, ausencia de contingencias y un nivel muy bajo de marginación.

En contraste, las limitantes principales incluyen la liquidez acotada en comparación con su pasivo no bancario y la generación de balances financieros irregulares para su categoría de calificación.

Al 31 de agosto del 2018, la deuda directa del municipio ascendió a 84.9 millones de pesos, correspondiente al saldo insoluto del crédito con Banorte, cuya vigencia es de 15 años; dicho financiamiento se utilizó para inversión pública productiva.

Al cierre del 2017, el indicador de apalancamiento se estimó bajo; el saldo de deuda representó 0.07 veces los IFOs.

Ingresos propios

Durante el ejercicio 2017, los ingresos propios de Tecámac totalizaron 548.5 millones de pesos, es decir, mostraron un crecimiento nominal de 12.0% con respecto al 2016.

Lo anterior derivó de un crecimiento en la recaudación de predial de 18.7%, impuesto sobre traslado de dominio de 20.9%, productos de 388.6% y aprovechamientos de 546.4 por ciento.

Las participaciones federales registraron un aumento nominal de 36.7%; en este sentido, los IFOs ascendieron a 1,276.6 millones y presentaron un incremento anual de 20.1% en términos nominales.

“La eficiencia recaudatoria continúa siendo una fortaleza de Tecámac. La proporción de ingresos propios con respecto al ingreso total exhibe niveles altos en relación con la mediana del GMF y de pares de calificación (36.9% en el 2017; GMF: 25.1%, As: 31.0%), la proporción de ingresos propios respecto de los IFOs de 43.0% (GMF: 31.0%; As: 37.6%) y la razón de predial frente a los IFOs, la cual fue de 16.2% en el 2017 (GMF: 10.2%; As: 12.6%)”, explica Fitch.

