Monterrey, NL. El estado de Nuevo León ocupó el primer lugar en remesas en el noreste del país, con 309.3 millones de dólares, seguido por Tamaulipas con 237.9 millones de dólares y Coahuila con 220.1 millones de dólares en el primer trimestre del año. Esto apunta a que va en aumento la dependencia de remesas en estados industrializados del noreste.

Así lo comentó a El Economista, Jorge Lera Mejía, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Cada vez avanza más la dependencia de remesas en estados industrializados, debido a que son los migrantes de retorno, con permisos temporales de trabajo, y son quienes envían más remesas per cápita", señaló.

Ahondó que por ser estados fronterizos: Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, tienen una mayor cultura de la migración circular. “En el fondo Estados Unidos sigue demandando mano de obra barata pero es selectivo”.

En el caso de los indocumentados envían sólo excedentes, ya que viven en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos de Banco de México, En el primer trimestre de 2014, el estado de Nuevo León ocupaba el segundo lugar entre las entidades del noreste que recibían más remesas, con 157.44 millones de dólares, detrás de Tamaulipas (261.36 millones) y Coahuila en tercer lugar (92.11 millones de dólares).

Sin embargo, en el primer trimestre de 2018, Nuevo León escaló al primer lugar de este grupo con remesas por 262.20 millones de dólares, seguido de Tamaulipas (215.74 millones) y Coahuila (152.31 millones).

De enero a marzo de 2020 que fue el inicio de la pandemia, Nuevo León bajó sus flujos con 247.23 millones de dólares y en el primer trimestre de 2021 la cifra aumentó a 335.79 millones de dólares, debido a que con la pandemia se perdieron muchos empleos del sector servicios principalmente y aumentaron los migrantes con permisos temporales.

Per cápita

En términos relativos, Tamaulipas supera a Nuevo León en la recepción de remesas per cápita. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi, Nuevo León contaba en 2020 con 5millones 784,442 habitantes, mientras que Tamaulipas tenía 3 millones 527,735 habitantes lo que representa un ingreso de remesas per cápita de 53.5 millones de dólares en el estado contra 67.4 millones de dólares per cápita en Tamaulipas, afirmó Lera Mejía.

Aclaró que este cálculo considera los ingresos por remesas en ambos estados en el primer trimestre de este año, con los datos del Censo de 2020.

