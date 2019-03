Por primera vez en los últimos cuatro años, el municipio de Atlacomulco, Estado de México, registró reducción del pasivo circulante y un nivel de endeudamiento bajo, lo que fundamenta la ratificación de la calificación crediticia de Fitch Ratings en “BBB(mex)”. La perspectiva se mantiene Estable.

Por el contrario, la nota se encuentra limitada por la liquidez volátil del municipio y la dependencia alta de recursos federales y estatales.

“El pasivo circulante al cierre del 2018 fue de 4.2 millones de pesos, el más bajo en el periodo de análisis (2014 al 2018), por lo que la métrica de días gasto fue de 4.2 días que se mantiene por debajo de la mediana del Grupo de Municipios Calificados por Fitch (71.2 días)”, explicó la agencia en un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Sin embargo, la liquidez también fue baja al cierre del ejercicio, ya que la caja cerró en 1.1 millones de pesos, el equivalente a 0.2% de los ingresos totales. Derivado de lo anterior, en enero pasado, la administración solicitó al Estado de México un adelanto de participaciones por 8 millones.

“Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la deuda directa de largo plazo, integrado por el crédito Banobras, fue de 10.8 millones de pesos, lo que representó 0.03 veces sus ingresos fiscales ordinarios (IFO). El servicio de la deuda fue de 17.0% del ahorro interno. Al mismo periodo, Atlacomulco no dispuso de un endeudamiento mayor de corto ni largo plazo”, indicó la calificadora.

No obstante, en la Ley de Ingresos 2019 del municipio, se tiene contemplado un crédito de corto plazo por 10 millones de pesos, para usarse en caso de presiones de liquidez, mismo que aún no se ha dispuesto y se espera no tener la necesidad de hacerlo.

ingresos

Fitch detalló que al cierre del 2018, Atlacomulco tuvo ingresos totales de 491.1 millones de pesos, de los cuales 18.3% correspondieron a ingresos propios. Estos últimos presentaron un incremento anual de 22.8%, debido a un aumento en la recaudación de impuestos de 6.1% y a la regularización por 8.8 millones de bienes inmuebles que no estaban registrados en el patrimonio del ayuntamiento.

“A diciembre del 2018, el gasto operacional fue 344.2 millones de pesos, creció 7.7% respecto al 2017 y presentó una tasa media anual de crecimiento para el periodo de análisis de 8%”, agregó la calificadora.

El año pasado, el ahorro interno Atlacomulco fue positivo y representó 6.0% de los IFO, en comparación con años anteriores en los que el gasto operacional excedía los IFO y la flexibilidad financiera estaba muy limitada.

La administración nueva implementó medidas de contención del gasto corriente, y de acuerdo con el presupuesto del 2019, el ahorro interno podría mantenerse positivo al cierre del ejercicio.

