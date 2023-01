Ante una nueva helada en Texas, la red de distribución de gas natural no tendría capacidad de maniobra: César Cadena

Monterrey, NL. En la zona noreste la demanda de gas natural crece más rápido que la oferta, y en caso de una helada como la que ocurrió en febrero de 2021 en Texas, afectaría severamente a la red de distribución porque todo está interconectado y no hay capacidad de maniobra, indicó César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.



“Lo que el Centro de Control de Energía (Cenace) dice es que no hay capacidad de maniobra, si por ejemplo, yo surto el 80% pero tengo (almacenado) el 20%, no habría problema, cuando surto el 95% cualquier cosa te puede afectar, el problema es que se cae el sistema y se va auto protegiendo porque todo está interconectado”, aseveró César Cadena.



Como se recordará del 13 al 15 de febrero de 2021 se observó una tormenta invernal en todo el norte del estado de Texas, que dejó sin luz al estado por varios días, debido a la combinación de una masa de aire frío que giró sobre el ártico, y un clima seco por el fenómeno de la Niña, indican los especialistas.



Como consecuencia, se suspendió el suministro de gas natural hacia varias entidades federativas.



Un sondeo que hizo en esa semana la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León con sus socios, reveló que 33% de los usuarios de gas industrial sufrió alguna interrupción en el suministro entre el lunes y martes de esa semana.



14% de la industria continuó sin disponibilidad de gas en su empresa por más días; otro 19% logró restablecer el servicio de gas, pero comentó haber sufrido afectaciones en los días recientes; lo cual derivó en que algunas líneas de producción tuvieran que detenerse.



30% de las empresas que utilizan gas en sus procesos sufrieron alguna interrupción en el servicio y no recibieron aviso por parte de las autoridades o proveedores.

Aumenta el gas natural

Otro desafío para la industria de Nuevo León, es que se espera que los precios del gas natural aumenten en este mes de enero por arriba de los 7 dólares por millón de BTU, según estimaciones de la Secretaría de Energía, mientras que en el mes de noviembre se cotizó en 6.47 millones de BTU.



Debido a que el energético se adquiere vía ductos, la región con mayores precios entre septiembre y octubre fue la III (Nuevo León y Tamaulipas), con 6.15 dólares por millón de BTU, indica la Onexpo.



Por otra parte, en el Reporte Anual de Energéticos, realizado por Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, recordó que el gas natural NYMEX (EEUU) tocó un precio máximo de 10.03 dólares por millón de BTU, el pasado 23 de agosto, cifra no vista desde el 23 de julio del 2008.



“Durante el año, las ganancias en los energéticos estuvieron asociadas principalmente a los riesgos a la baja para la oferta, con la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética en Europa que inició tras la pandemia de coronavirus (Sars-Cov-2), y se agravó con la invasión a Ucrania”, señaló el reporte.

rrg