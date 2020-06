Querétaro, Qro. Tras casi dos semanas de reactivación, la industria de la construcción del estado se ha mantenido a un bajo nivel operativo tanto en el desarrollo de obra pública como privada.

De las 318 empresas constructoras asociadas en la entidad a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), sólo 10% (31) se encuentra ejecutando proyectos, informó el presidente de la delegación Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos.

“Lo que puedo informar es que la gran mayoría de los afiliados, de los empresarios de CMIC, no tiene trabajo, 90% de las empresas constructoras que no tienen trabajo, por lo que ya sabemos que paró la construcción por no ser una actividad esencial, pero ya veníamos adoleciendo por falta de trabajo incluso desde el año pasado”, declaró.

El bajo retorno de actividades -dijo- ha sido moderado también por las medidas implementadas por las autoridades sanitarias, con la finalidad de incidir en controlar la pandemia, lo cual calificó como positivo para salvaguardar la salud de la población.

Por ahora, la cámara no cuenta con registros de casos positivos de Covid-19 en las obras, por lo que -dijo- se ha activado el protocolo sanitario para garantizar un regreso seguro.

Los proyectos de obra que se ejecutan en estas primeras semanas de reactivación corresponden a las obras que ya están en curso antes de la Jornada de Sana Distancia y que han sido continuadas.

“Ahora con la autorización del gobierno federal para iniciar actividades en nuestro sector, comenzamos con las obras que estaban vigentes, es decir, las obras que estaban en proceso constructivo son las que se han reactivado a partir del 1 de junio. Esas son las obras que se han iniciado, son muy pocas porque no había mucho trabajo y con lo que se avecinaba de la pandemia, incluso estaban cerrando varias empresas y también algunas construcciones para dar paso a esta problemática”, explicó.

Respecto a las obras públicas, agregó, apenas se han comenzado a reanudar las licitaciones principalmente en el ámbito estatal, en obras educativas dado que se ejercerá una bolsa de 540 millones de pesos estatales en 124 planteles educativos.

Las licitaciones que han comenzado a publicarse son del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) y de la administración municipal de Tequisquiapan.

“En lo que empieza la nueva obra la reactivación económica, lo que es el sector público están sacando los concursos de obra, las licitaciones, estas licitaciones apenas están lanzándolas, el fin de semana pasado sacaron algunas principalmente de infraestructura educativa. IFEQ y CEI son las principales dependencias que han sacado licitaciones, en Tequisquiapan salieron algunas y las demás están en proceso de emitir convocatorias para las licitaciones. En la obra privada también se ha empezado muy lento, no hay mucho movimiento, ha sido muy lento”, declaró.

De acuerdo con el valor de producción de las empresas constructoras en la entidad, en los tres primeros meses del año, el estado reporta variaciones anuales negativas: en enero la caída anual fue de 40.1%, en febrero de 39.6% y en marzo de 29.4%, expone la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En Querétaro, la industria de la construcción genera cerca de 10% del Producto Interno Bruto, así como alrededor de 58,000 empleos formales; y se contabilizan 500 empresas relacionadas a esta industria, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

