Querétaro, Qro. Ante las afectaciones económicas que ha dejado la pandemia de Covid-19 en las empresas y tras casi dos meses de reactivación de ciertos sectores, la Iniciativa Privada (IP) del estado aún muestra señales de incertidumbre respecto al plazo de recuperación económica.

La presidenta de Centro Empresarial Querétaro, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo, expuso que la incertidumbre prevalecerá de la mano con el desarrollo de la pandemia.

A este escenario -dijo- se suma el impacto que en la economía local y nacional ha tenido la emergencia sanitaria y la crisis económica global.

“La economía nacional se está viendo mermada, la certidumbre también y el tema de la recesión económica mundial no está mejorando, estamos viendo algunos países que están otra vez echando para atrás la apertura de algunos negocios. Mientras no pase esa situación de que se controle la pandemia, esta situación seguirá siendo muy inestable, muy turbulenta y sobre todo con mucha incertidumbre, existe mucha incertidumbre porque hay temas que no se pueden controlar”, destacó.

La empresaria reiteró que para impulsar la reactivación económica se requiere de incentivos fiscales -que impliquen dar periodos de gracia para el pago de impuesto- y que se promuevan la retención de la base laboral.

“Es una situación muy compleja, llevamos cinco trimestres con bajas en el PIB, ya son varios trimestres con esta situación. Nosotros regresamos a lo que se ha comentado desde hace ya varios meses, se necesita un gran acuerdo nacional, se necesitan medidas fiscales que puedan incentivar la retención del empleo y también incentivar la creación de nuevos empleos”, agregó.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han sido el segmento más impactado en la entidad, por lo que instó a que se creen programas de apoyo para rescatar a este segmento empresarial.

De acuerdo con la empresaria, la principal demanda de las empresas locales ha sido acceder a productos crediticios con facilidades, con la finalidad de crear un flujo de recursos, debido a que han experimentado una reducción en ventas que a la vez ha derivado en falta de liquidez.

“Lo requiere en general toda la IP, cuando deja de haber ese ingreso, dejan de haber compras y se empiezan a pausar otro tipo de pagos, que genera un círculo vicioso. Lo que se ha pedido desde marzo, que hemos pedido estos incentivos fiscales, no estamos pidiendo ningún tipo de condonación, lo único que queremos es que se establezca un periodo de gracia donde estas obligaciones no se las carguen todavía a las empresas cuando se tiene que seguir manteniendo el empleo (…) Se requiere un acceso fácil a estos créditos, eso es vital no ha sido para toda la vida de los emprendedores”, abundó.

Coparmex Querétaro asocia a cerca de 850 empresas en la entidad, de las cuales al inicio de la pandemia 80% pronosticaba tener afectaciones económicas. Hasta abril, se estimaba que 43% de las empresas en riesgo de afectaciones eran mipymes.

Mientras que hasta mayo, 60% de las empresas socias de Coparmex aplicaron recortes en sus plantillas laborales.

Suman 808 demandas laborales

En el marco de las afectaciones propiciadas por la pandemia, en materia de justicia laboral, desde el 23 de marzo al 30 de julio, se han iniciado 808 demandas laborales ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, de la Secretaría del Trabajo.

En tanto, se han conciliado 166 asuntos, de acuerdo con información de la dependencia estatal.

Por medio tanto de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador como de la Unidad de Inspección y Asesoría del Trabajo, se han brindado 10,464 asesorías a trabajadores, desde el 23 de marzo a la fecha, periodo en que se ha desarrollado la pandemia.

Tan sólo la Procuraduría de la Defensa del Trabajador reporta 9,006 asesorías: 2,976 asesorías por despido; 725 asesorías por bajas de salario; 5,305 asesorías por modificación a las condiciones laborales.

Mientras que la Unidad de Inspección y Asesoría del Trabajo, ha asesorado 1,458 trabajadores: 170 asesorías por despido; 211 asesorías por baja de salario; 942 asesorías por modificación a las condiciones laborales; y 135 asesorías por seguridad e higiene.

[email protected]mista.mx

kg