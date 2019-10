Frente al escenario de desaceleración mundial que afectaría al país y a Zacatecas, mantener equilibrio en las finanzas públicas es uno de los retos en el estado, enfatizó el secretario de Finanzas estatal, Jorge Miranda Castro.

Al comparecer ante el Congreso local, como parte de la Glosa al Tercer Informe de Gobierno, dijo que a tres años de la administración de Alejandro Tello, la estrategia implementada ha dado frutos porque, con responsabilidad y en estricto apego a la ley, la disciplina financiera es una realidad en esta gestión (septiembre del 2016 a igual mes del 2021).

Mencionó que algunas adversidades se han contrarrestado, por ejemplo, la deuda pública, aunque existen otras, como la relativa al gasto en educación y la carencia de recursos suficientes para impulsar obras e infraestructura, que impulsen mayor crecimiento económico, que son un reto.

El secretario reiteró que “gracias a la reforma que se emprendió a partir del 2017, al inicio de su mandato, el gobierno de Alejandro Tello será reconocido como el de la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria, lo que permitió reducir los déficits hasta en 80 por ciento”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda del gobierno estatal de Zacatecas ascendió a 7,437 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2019, que significó una caída anual de 7.5%; además, en el Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera, la entidad se ubica en semáforo verde (endeudamiento sostenible).

Miranda Castro expuso que la política fiscal implementada desde el 2017 se ha traducido en el cumplimiento de las prioridades del gasto establecido en los presupuestos de egresos 2018 y 2019. “En este contexto, las premisas que han prevalecido en los ejercicios fiscales mencionados son no establecer más impuestos, no incrementar las tasas existentes y no contratar más deuda”.

Recordó que en el 2016 Zacatecas era un estado con menor aprovechamiento de las potestades tributarias y con menos ingresos propios per cápita; “hoy, gracias a la recaudación del ejercicio fiscal 2017, es la entidad federativa con mayor crecimiento de sus ingresos propios. Aumentaron 12%, al pasar de 2,087 millones de pesos a 2,341 millones”.

Sobre el crecimiento de los ingresos provenientes de la Federación, las participaciones presentan una tasa de 14% y las aportaciones de 19%, comparativamente entre el Primer y Tercer Informe de Gobierno.

Los ingresos del estado incrementaron 8%, en el cual “los propios jugaron un papel determinante, con la modernización del sistema tributario, que permite al contribuyente hacer sus pagos a través de tiendas de conveniencia y del teléfono celular”.

[email protected]