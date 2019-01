Cancún, QR. El gobierno federal analiza la posibilidad de contratar una empresa extranjera que capture el sargazo en buques petroleros, lo almacene y transporte a tierra para procesarlo y darle diferentes usos, informó Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados.

La firma ofrece además servicios de recuperación de playas, por lo que se están analizando diversas opciones de financiamiento para este proyecto.

Alegre Salazar explicó que se trata de una empresa holandesa con la que ya se han hecho los primeros contactos para solicitarle el costo de sus servicios.

Dicha firma recolectaría el sargazo en altamar y lo almacenaría en recipientes biodegradables con dos opciones para su manejo, ya sea trasladarlo a tierra para procesarlo industrialmente o mantenerlo en contenedores biodegradables, que posteriormente serían hundidos en altamar, lejos de las costas del Caribe.

“El problema no se puede atender a pequeña escala porque la cantidad de material orgánico es gigantesca y necesita una solución integral”, explicó el legislador.

Reconoció que esta propuesta ha sido criticada por grupos ambientalistas, pero si no se toma una decisión al respecto cuanto antes, los daños podrían ser irreversibles para Quintana Roo y toda su industria turística, advirtió.

“Sin embargo, hoy es más lo que se desconoce de este problema que lo que se sabe de él. Actualmente ya no sólo está afectando a toda la región del Caribe, sino también las costas de Texas y Florida en Estados Unidos”, explicó.

Efectos inmediatos

El efecto más inmediato, dijo el presidente de la Comisión de Turismo, no es sólo el mal aspecto en las playas, sino que la descomposición de las toneladas de esta alga se acumula en el lecho marino y genera lodos que están cubriendo los arrecifes y cambiando incluso la coloración natural del mar.

“Los daños que esto supone son exponenciales, no sólo en lo ambiental, sino en lo económico y social, pues afectará toda la dinámica turística no sólo en Quintana Roo sino en los más de 19 países que están padeciendo este mismo fenómeno desde el 2015”, refirió.

“El problema ya lo tenemos encima, no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando la solución perfecta, todo es perfeccionable, pero si no hacemos algo para evitar los procesos burocráticos vamos a tener una afectación permanente y no podemos correr ese riesgo”, insistió.

Salazar Alegre adelantó que además del simposio internacional que se está convocando para marzo en Cancún, habrá otra reunión internacional en abril en las Islas Guadalupe, pues el problema es una preocupación para los países de la región Caribe y Estados Unidos.

