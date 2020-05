Autoridades capitalinas se pronunciaron a favor de que a nivel federal se optara por clasificar al sector de la construcción como actividad esencial, por lo que ya están analizando las fechas para reactivar el desarrollo de obras privadas en la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la reactivación de la obra privada y del resto del sector de la construcción vendrá incluido en el plan que se está desarrollando con el Estado de México.

Aclaró que el objetivo es que al impulsar a esta industria se podrán paliar los efectos negativos en la economía por el Covid-19, donde destaca principalmente la pérdida de empleos.

“Estamos trabajando para que pueda haber apoyos y que la reactivación y la reapertura de la ciudad pueda generarse de tal manera que pueda haber un crecimiento en el empleo. Por eso la construcción es importante también, porque la construcción es una actividad económica que no solamente genera los empleos directos, sino los indirectos asociados a ellos”, reiteró.

Sheinbaum Pardo recordó que elaboraron un protocolo de sanidad para el desarrollo de obras públicas y privadas, para que así los trabajadores no se contagien; para la reactivación tendrán cuidado que se respete el uso de cubrebocas, la sana distancia y que se implementen más protecciones en beneficio de la planta laboral.

La próxima semana ya lo informaríamos con certeza y tienen que tener todas las medidas de protocolos de la construcción que establecimos aquí en la ciudad y que además está fortaleciendo ahora la Secretaría del Trabajo Federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social”, dijo.

De igual forma, la mandataria local aclaró que con esta reactivación no abrirán megaproyectos que causen algún conflicto vecinal. "Para la población, que esto es muy importante, para todos los habitantes de la Ciudad de México: no vamos a abrir ningún megaproyecto que tenga conflicto vecinal. Hay muchas obras pequeñas que ya se estaban realizando, esas podrán continuar, podrán también las de Reforma que no tienen conflicto con la ciudadanía y otras que tienen que esperar a la consulta ciudadana que está establecida para poder reiniciar”.

Reactivación de actividades

Sheinbaum Pardo ahondó en que la reactivación de actividades económicas dependerá del número de hospitalizados y contagios que se registren en la ciudad, y a la par se utilizará el semáforo que presentó el gobierno federal.

“Nosotros vamos a adoptar este mismo esquema, que es el esquema de semáforos, que valdría la pena quizá explicarlo nuevamente. Es un esquema que va del semáforo rojo al semáforo verde, pasando por el anaranjado y el amarillo, ¿De qué depende pasar del semáforo rojo al semáforo anaranjado? De seis indicadores (...) Por ejemplo, para pasar del semáforo rojo al semáforo anaranjado tiene que cumplirse, que comience a haber entre otros de estos indicadores, una disminución en el número de personas hospitalizadas. No podríamos abrir si sigue creciendo el número de personas hospitalizadas”, precisó.

“No podríamos abrir las actividades económicas si sigue creciendo el número de personas que están entrando a los hospitales (...) Entonces, de acuerdo con este esquema de indicadores del Gobierno de México, para que la Zona Metropolitana Del Valle de México pase de rojo a anaranjado tendría que comenzar a disminuir el número de hospitalizados además de otros indicadores”, puntualizó.

Órganos autónomos siguen ayudando

Claudia Sheinbaum informó que los órganos autónomos de la Ciudad de México siguen donando recursos para hacerle frente al Covid-19; con los montos que se tiene se espera poder paliar la crisis sanitaria.

Recordó, que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México reintegrará a las arcas locales, 21.3 millones de pesos.

“Le sugerimos al Instituto de Transparencia que pudiera dárselos a la Cruz Roja. La Cruz Roja por obvias razones tiene una carga de trabajo muy grande en este momento y requiere más apoyo para las personas que trabajan ahí, se lo sugerimos y ellos estuvieron de acuerdo”, reiteró.

[email protected]