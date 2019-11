Monterrey, NL. La Comisión de Presupuesto del Congreso estatal autorizó a la Red Estatal de Autopistas (REA) ampliar el plazo para la emisión de un crédito por 9,000 millones de pesos, el cual tendrá como nueva fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2020.

Sobre ello, el diputado, Francisco Cienfuegos Martínez, comentó que este crédito ya se había otorgado en el 2016, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2019.

Explicó que de no ampliar el plazo dejaría inconclusas las obras que se están realizando en el Periférico que va desde el municipio de Juárez a Allende, Nuevo León.

“El Congreso local busca actuar de manera responsable con los recursos que permitirán desahogar la Carretera Nacional hacia el área metropolitana, principalmente al transporte de carga. Se estima que a diario transitan 3,000 camiones por esta vía", abundó el legislador.

La diputada local, Mirna Grimaldo Iracheta, explicó a El Economista que el crédito a la REA se otorgó en el 2016.

"Por cuestiones técnicas, por derechos de paso, compras de predios de los afectados, el proyecto se fue retrasando, no se hizo la bursatilización y no se compraron las acciones necesarias porque no se podía actuar”, dijo.

Acotó que hasta noviembre se han logrado ejercer más de 7,000 millones de pesos y faltan 1,740 millones, por ello se pidió ampliar el plazo para poder tener acceso a estos recursos.

“Estamos refrendando la autorización que dimos en el 2016, no es un nuevo financiamiento”, señaló.