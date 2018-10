Querétaro, Qro. La tarifa de energía eléctrica ha reportado constantes incrementos, lo que empieza a ser insostenible para los sectores hotelero y comercio, de acuerdo con socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), delegación Querétaro.

En el último año, empresarios del ramo hotelero han registrado aumentos de hasta 80%, mientras que en el sector comercio las variaciones van de entre 20 y 30% del costo reportado en el 2017, explicó el presidente de Canaco Servytur Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle.

Explicó que a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, han comenzado las reuniones con integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por tanto, refirió el líder empresarial, la CRE ha explicado que estas variaciones corresponden a diversos factores, entre ellos el incremento en los costos de hidrocarburos como el diesel, lo que a la vez ha incrementado el costo del kilowatt-hora.

“La CRE es la encargada de determinar los costos de energía, la CFE —Comisión Federal de Electricidad— únicamente opera y factura, ya no depende de ellos y en esta fórmula que se determinó (para fijar la tarifa) intervienen varios factores que son volátiles, en el caso de hidrocarburos, en el diesel en este caso; porque tenemos todavía una generación de energía atrasada, no tenemos generación de energía limpia, ya hay empresas que están empezando a generar, pero no se han bajado estos servicios”, expuso.

Acciones

En tanto, algunos empresarios han implementado acciones de ahorro de energía y la sustitución de luminarias por tipo led; sin embargo, el costo final de la energía, dijo, no depende de los ahorros que generen sino de la tarifa que les fijen.

Ruiz Uvalle explicó que a nivel nacional, empresarios han interpuesto amparos contra los constantes aumentos en el precio de la energía, mientras que en la entidad no se han implementado estas medidas.

Por ahora, añadió, el sector empresarial ha absorbido estas alzas, sin que ello implique aumentos en la prestación de servicios o de productos.

En las reuniones con la CRE y la SHCP, se ha planteado la solución de intervenir la formula mediante la cual se fija el precio de la energía.

