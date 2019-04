Para que se puedan resolver los problemas en materia de movilidad, seguridad, desarrollo social, infraestructura y espacio público de la capital del país, las alcaldías deben transformarse en municipios, coincidieron autoridades locales.

En el marco del foro Las Alcaldías como Nueva Forma de Gobierno: Experiencias y Desafíos en la Ciudad de México, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, explicó que es necesario que estos órganos de gobierno, que se crearon a partir de la creación de la primera Constitución de la capital, necesitan transformarse y convertirse en municipios.

“No tenemos el modelo ideal de alcaldías, perseguimos el municipalismo. (...) El desafío es instrumentar por medio del Congreso local la autonomía efectiva, sí hay autonomía administrativa financiera y presupuestal, pero también necesitamos la hacendaria”, manifestó.

Hugo Romo refirió que se necesita que las alcaldías cuenten con mayores facultades concurrentes en materia de desarrollo de movilidad presupuestal, así como de nómina para trabajadores, “porque los pagos y los contratos dependen de la autoridad estatal, lo que imposibilita muchas veces mejorar sus condiciones laborales o contratar más personal. Otro problema es el de la recolección de basura y los que trabajan en este sistema de limpieza, los cuales no cuentan con prestaciones ni sueldo fijo”.

“Es un gran avance liberar la Tesorería para las alcaldías, antes ni había Tesorería ni caja para emitir pagos, eso es positivo (...) pero necesitamos definir el capítulo 1,000 —servicios personales—, que se agilice, este capítulo indica las atribuciones laborales, queremos saber de dónde son los trabajadores, si son de la alcaldía o del Gobierno de la Ciudad de México (...) Tenemos el problema de la recolección, quién va a recoger la basura, qué autoridad, y por qué los desechos no mejor generan energía, también se están violando los derechos de los trabajadores de esta actividad, no tienen salario ni prestaciones”, ahondó.

Por su parte, el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero, indicó que “sí cree en el municipalismo, en el que las alcaldías cambien, ya que obteniéndolo tendrían más atribuciones, y lograrían una autonomía total, para ello se necesita el apoyo del Congreso de la Ciudad de México”.

Afirmó que en lo que se logra el cometido de transformar a las alcaldías en municipios se necesitan más facultades. Puso de ejemplo a su demarcación, Milpa Alta, cuyo principal problema es el uso de suelo, donde no hay un esquema posible para escriturar.

“Milpa Alta tiene un problema muy particular y por lo mismo se necesita que tengamos mayores atribuciones, aquí el tipo de uso de suelo hace que no haya escrituras y sólo se den contratos de posesión porque es zona protegida y tierra de usos y costumbres. Esto significa que la alcaldía no tiene poder para el tema de los límites y posesiones territoriales, por lo mismo, no podemos desarrollar caminos y servicios en la región de manera tan sencilla”, indicó.

Más golpeados

El diputado del Congreso de la Ciudad de México, José Fernando Aboitiz Saro, aseveró que las alcaldías tienen un déficit de 2,000 millones de pesos, “por ello son los organismos públicos más golpeados y no pueden dar soluciones a la población”.

“Ni siquiera pueden cortar el pasto de las jardineras los miembros de las alcaldías, porque dependen del presupuesto y de la autorización del Gobierno de la Ciudad de México”, sostuvo.

Ahondó que se necesita trabajar de manera fuerte el aparato jurídico del Congreso local para dar mayores atribuciones a las alcaldías, “y también unión para que un día puedan llegar a ser municipios”.

[email protected]