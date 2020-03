Cancún, QRoo.- La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama anunció medidas extraordinarias para evitar la propagación del COVID-19 que incluyen el cierre de cines, bares, discotecas, casinos y aglomeraciones masivas.

Además se les solicitará a farmacias y supermercados “establecer marcar de metro y medio” para atención a las ciudadanos. Las sesiones de cabildo continuarán, pero a puerta cerrada con transmisiones por internet y Radio Cultural ayuntamiento.

En las próximas horas se dará a conocer la fecha de inicio de estas medidas. En el caso de eventos religiosos las restricciones iniciarán a partir del domingo próximo.

Lezama anunció además que presentará este mismo miércoles al cabildo una iniciativa para suspender el pago presencial de las contribuciones municipales “de manera temporal y sin ninguna afectación al contribuyente.

En entrevista con la prensa, la alcaldesa dijo que son previsibles afectaciones económicas para quienes obtienen ingresos de sus labores diarias, pero “está muy claro lo que ha sucedido en otras ciudades, no es algo que estemos inventando nosotros, respecto al coronavirus. Tenemos que poner un cerco porque si no protegemos la salud, si no protegemos la vida, no hay nada que rescatar mañana”.