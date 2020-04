Cancún, QR. Mientras se festejó con mensajes de optimismo por parte de autoridades y sectores productivos de la ciudad el 50 aniversario de Cancún, el Consejo de Promoción Turística del estado (CPTQ), anunció que alista un ajuste a la baja en su presupuesto anual ante las afectaciones económicas a la entidad por el Covid-19.

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, informó que para este año el organismo tiene asignado un gasto de 736 millones de pesos, el cual se verá disminuido, aunque aún no definen el monto del ajuste.

“Todavía no sabemos el tamaño del recorte; esperamos saberlo pronto”, comentó el funcionario, quien lamentó que no haya un liderazgo político en el país que esté apoyando el turismo.

Pese al recorte, anunció que desde ahora ya alistan una campaña de relanzamiento del Caribe mexicano para intentar acelerar el proceso de recuperación una vez que pase la contingencia sanitaria.

El funcionario informó que desde ahora ya se están reuniendo de manera virtual con los socios comerciales del Caribe mexicano, analizando la situación internacional y esperando los anuncios de levantamiento de las restricciones de viaje para definir los países en los que se desplegarán las campañas promocionales de relanzamiento de los 11 destinos de Quintana Roo.

Hasta antes de la crisis sanitaria, el CPTQ había detallado los planes de promoción para este 2020, los cuales incluían el lanzamiento de la página web del Caribe Mexicano, elaborada por la compañía Simple View, la cual se realizó en febrero pasado.

Además estaban contempladas campañas en línea para todos los mercados, una campaña publicitaria especial para Cancún, además de que en el 2020, Tulum contará con una estrategia embajadores y la optimización de las redes sociales de todos los destinos turísticos de Quintana Roo.

Para Estados Unidos, las campañas incluían: The New York Times digital e impreso, Sunday Magazine, T Magazine, National Geographic, Honeymoons.com, The Knot, Bridal Guide, Organic Spa, Travel Weekly, Medios Virtuoso, Travalliance, American Airlines videos en el vuelo, CBS, Travel & Leisure, Departueres, CNN, Panatallas digitales, taxis, radio, además de video on demand y programas de televisión nacional.

En cuanto a campañas nacionales, se proyectaba trabajar con los principales medios de comunicación como Grupo Milenio, Capital Media - Reporte Índigo, Efekto TV, El Heraldo de México, El Economista, Excelsior, Excelsior TV, El Financiero, El Universal , El Sol De México, Grupo Fórmula (Radio y T.V), NRM Comunicaciones, Revista Food and Wine, Revista Food & Travel, Revistas Grupo Expansión, Revista Gatopardo, Guía Cancún-Travesías, Vogue, Glamour, Elle además de pantallas digitales.

Las campañas de publicidad se desplegarían en Canadá, Latinoamérica, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Australia, además de que se tenía contemplado participar en las principales ferias internacionales, así como caravanas, para el primer semestre como ITB de Berlín; IMEX en Frankfurt; IBTM en Barcelona, Ultra Summit en Texas; MPI Congreso Nacional y la Fiexpo en Colombia, además del Tianguis Turístico de México en Mérida, Yucatán, todos los cuales se cancelaron por la pandemia del Covid-19.

Flota Ocampo informó que todo el plan publicitario se detuvo y tendrá que replantearse tanto por el recorte presupuestal como por las restricciones de viaje impuestas por los países emisores de turismo hacia Quintana Roo.

Mensaje de aniversario

En sus redes sociales el gobernador Carlos Joaquín González llamó a celebrar los 50 años de Cancún respetando las medidas sanitarias actuales.

El mandatario aseguró que la recuperación llegará al destino una vez pasada la contingencia.

Por su parte, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, comentó que el festejo de los 50 años de Cancún “es para pioneros, fundadores, trabajadores que desde las 5:00 de la mañana están tomando su transporte para llegar a los hoteles y contribuir con el crecimiento de este polo turístico, aunado a los emprendedores y personas que han llegado de todo México e incluso de diferentes partes del mundo para construir Cancún.

“Cancún necesita a los ciudadanos, para escribir un nuevo amanecer, porque Cancún necesita a todos en este 50 aniversario, que en este festejo enfrenta muchos retos, pero que los podrá superar como ya ha hecho en otras ocasiones”, añadió.

