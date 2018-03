Cancún, QR. Representantes del Congreso de Quintana Roo acusaron directamente al auditor superior del estado, Javier Zetina González, de negligencia y falta de resultados en las auditorías a la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, lo cual ha derivado en la dilación de los procesos penales en contra del exmandatario y miembros de su gabinete.

Ante ello, elaboraron un dictamen sobre las irregularidades en el nombramiento del auditor superior para enviarlo a los juzgados, en los que actualmente se ventilan 10 amparos interpuestos en contra de la anterior legislatura estatal, la cual aprobó el nombramiento de Zetina González, entre otras medidas, que en su momento se conocieron como el paquete de impunidad de Borge Angulo.

Entre las irregularidades procedimentales, el diputado local Fernando Celaya mencionó la violación al artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, al designar con carácter definitivo a un titular y a un titular suplente de la Auditoría Superior, cuando lo que procedía ante la renuncia del anterior auditor era sólo la designación un interino, cuyo plazo vencería en abril de este año.

Añadió que también se violentó el artículo 62 de la misma ley respecto de la terna de candidatos, pues no existe registro de la aplicación de entrevistas, que son parte esencial del procedimiento de selección del auditor. Se detectó, además, que el dictamen que contiene la terna de los candidatos no fue aprobado por el pleno de la anterior legislatura, por lo que sus integrantes no se cercioraron de la idoneidad del candidato seleccionado, explicó el diputado.

Es así que el actual auditor Zetina González no puede acreditar experiencia mínima de cinco años en control y auditoría financiera, y de responsabilidades, dado que sólo presentó credenciales como extesorero municipal y contador general en presupuestos y cuenta de la X Legislatura del estado.

Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, refirió que la elaboración de este dictamen busca incidir de manera decisiva en los 10 juicios de amparo que se interpusieron desde el año pasado contra la aprobación del paquete de impunidad, del cual ya únicamente sobrevive el nombramiento del actual auditor superior.

De los 10 amparos, tres han sido sobreseídos por jueces de distrito, pero se mantienen vivos otros siete recursos, a los cuales se busca que este dictamen sirva para normar el criterio de los jueces, de quienes se espera una sentencia que ordene reponer el procedimiento de selección del auditor superior.

Cuenta pública

Ramos Hernández explicó que, de manera paralela, presentarán el jueves próximo pruebas sobre la negligencia del auditor en la revisión de la cuenta pública 2015, pues hay evidencia de corrupción y desvíos.

Entre dichas irregularidades, el diputado mencionó la realización atípica de las cuentas públicas de varios municipios hechas en 50% , pero aprobadas sin ningún señalamiento, así como la aprobación de cuentas con pruebas documentales, sin embargo, omitiendo cerciorarse de la revisión física de las obras.

