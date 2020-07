Querétaro, Qro. El sector comercio de Querétaro plantea que haya un mayor consumo local en las cadenas de proveeduría de empresas transnacionales que se instalan en la entidad.

El presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, expuso que se busca llevar esta propuesta al ámbito legislativo para incentivar la participación de las pequeñas y medianas empresas del sector terciario en las cadenas de valor.

El empresario refirió que la intención apenas se encuentra en fase de propuesta y se ha planteado a legisladores locales, previendo que en próximas semanas se pueda conformar una iniciativa en concreto, cuya finalidad es propiciar el intercambio comercial y privilegiando que no se genere una propuesta impositiva para las grandes empresas.

“Lo que estamos tratando de proponer es hacer un trabajo en conjunto con la legislatura, para tratar de fundamentar bien el tema del consumo local, hacer algunas políticas públicas para garantizar que cuando lleguen empresas de tamaño internacional o transnacionales haya lagunas políticas que garanticen ciertos consumos locales, ciertas cosas que den esa activación económica”, destacó.

El sector comercio y servicios visualiza una gran área de oportunidad en capacitarse para proveer a las compañías extranjeras que arriban al estado; y en viceversa, para que haya apertura de integrar a las empresas locales.

Ruiz Uvalle precisó que por ahora no se prevé que se replique la edición anual de la Expo Encuentro Industrial y Comercial que se lleva a cabo en la entidad, y que fungía como un enlace para que las empresas locales encontraran oportunidades de negocio en las cadenas de proveeduría local y regional.

En el país aún es bajo el porcentaje de pymes que participan en las cadenas globales de valor, debido a que sólo 4.6% ha manifestado participar en ellas y 95.4% no participa, de acuerdo con la Encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas (Enaproce, 2018)

La encuesta emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía detalla que las principales razones por las que no participaron son la falta de información, por el giro de la empresa, porque no lo consideraron necesario porque no es de su interés, entre otros motivos.

Alistan programa

En torno a las afectaciones que ha dejado la pandemia en el sector comercio, el giro de papelerías ha sido uno de los rubros más afectados, por lo que a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable planea lanzar un programa de apoyo para este tipo de negocios, el cual consistirá en una bolsa de 10,000 pesos.

Mediante este programa se busca beneficiar a 400 de las papelerías -de 600 asociadas a Canaco- que participaban en el programa de vales para útiles y en la Feria de regreso a clases que anualmente se llevaba a cabo en el estado y que por ahora está cancelada, refirió el empresario, al añadir que aún se estudian si el evento pudiera llevarse a cabo bajo otro esquema.

La delegación de Canaco Querétaro agremia a 600 papelerías, siendo uno de los rubros más impactados con la caída en ventas, aunado a que se prevé arrancar el ciclo escolar con clases virtuales.

[email protected]