Acecop pide que no se estigmatice a los comerciales tras hechos delictivos

Puebla, Pue. La Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop) pidió que no se estigmatice a los complejos por los casos de robo ocurridos en perjuicio de algunas visitantes, ya que son hechos aislados y están cooperando con las autoridades para dar con los responsables.

Andrés de La Luz Espinosa, director de la agrupación con 74 centros comerciales, explicó que las administraciones de cada lugar han sido responsables en cuidar que la delincuencia no entre, al grado de que tienen todos sistemas de video vigilancia para grabar cualquier acontecimiento.

Indicó que siempre han trabajado por proteger a los visitantes para no ser víctimas de asaltantes, pero éstos actúan rápido en cometer un delito y huir del lugar, lo que no permite tener una reacción rápida, pero que compete a las autoridades policiacas llegar para prestar el auxilio, ya que no tienen personal de seguridad privada armada.

Consideró que los centros comerciales son más seguros que ir a un establecimiento en la calle o del Centro Histórico de Puebla.

Indicó que la Acecop hace hasta donde puede por proteger a los visitantes, por ello es por lo que tienen seguros de gastos en el caso de estacionamientos contra robo total de vehículo y autopartes.

Consideró que la seguridad de Puebla capital y la zona conurbada es buena, por ello la coordinación con autoridades del estado y municipios, para mantener “a raya a la delincuencia que muchas veces es foránea”.

Por otro lado, dijo que si bien están a 80% de afluencia eso tampoco significa que las ventas sean en el mismo porcentaje, ya que aún existe una inestabilidad en la economía.

De La Luz Espinosa puntualizó que el hecho de que haya visitantes no significa que todos compren, ya que solo tres de cada 10 hacen una compra importante y los demás consumen lo mínimo en el área de restaurantes.

En este tenor, comentó que están en esa etapa de recuperación de ventas que estima ronden 60% promedio, dependiendo de cada negocio y la zona de la plaza comercial.

