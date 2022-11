80% de los municipios del país no cuentan con instrumentos de planeación urbana actualizados

Solamente 20% de los municipios del país cuentan con instrumentos de planeación urbana actualizados, por lo que será difícil cambiar el panorama a corto plazo en materia de desarrollo de ciudades y regiones metropolitanas inteligentes y sostenibles.

Durante el Encuentro de Ciudades Sostenibles (que es del 8 al 10 de noviembre) de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el director de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Javier Garduño, dio a conocer que han estado trabajando en un análisis para saber cuáles son los retos que enfrentan los estados y ciudades del país para mejorar su planeación urbana y que así sean más sostenibles.

A partir de ahí, informó que identificaron que actualmente 80% de los ayuntamientos mexicanos no cuentan con planes urbanos.

“Cuál es el desafío, solamente 20% de los municipios del país tienen actualizado o publicado un instrumento de planeación, ¿qué quiere decir esto? que en 80% de los municipios todo se vale y es la ley de la selva, no definimos ni siquiera la visión de la ciudad y además, dejamos que cualquiera que pueda especular sobre el suelo, se hagan desarrollos inmobiliarios sin servicios, alejados de los empleos, en donde la gente tiene que ir y venir trasladándose por horas”, explicó.

En tanto, resaltó que el segundo obstáculo es que sigue existiendo una falta de coordinación entre los órdenes de gobierno, no hay comunicación entre autoridades estatales y municipales, e incluso con el nivel federal. Mientras que el tercer punto radica en que faltan financiamientos enfocados en mejorar los sistemas masivos de transporte.

“Este es el desafío del financiamiento, no hemos sido capaces como país de realmente destinar el financiamiento que se requiere para la transformación de los sistemas de movilidad, es muy claro para que no perdamos el reparto modal. Hoy en día México todavía tiene una ventaja que estamos perdiendo a pasos gigantescos, la gran mayoría de los mexicanos, las mexicanas, se desplazan en modos colectivos en transporte público, pero es de baja calidad, no es seguro”, añadió.

Javier Garduño puntualizó que otro nuevo factor que se suma es que los ayuntamientos y las ciudades están dejando de lado el cuidado del medio ambiente y de lograr preservar sus zonas naturales protegidas.

“Evidentemente tiene un reto, porque las ciudades siguen creciendo, siguen consumiendo tierra y cómo vamos a ser capaces, pues articulando estas escalas, que yo he dicho desde el barrio desde las ciudades, las zonas metropolitanas y la región todas deben ser pensadas con una integralidad en las políticas públicas y sin duda implica mucho diálogo, mucha construcción de capacidades y también mucho entendimiento de que estamos en una verdadera crisis”, dijo.