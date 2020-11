Querétaro, Qro. Frente a las afectaciones que ha dejado la pandemia de Covid-19 en las actividades secundarias y que implicó un freno productivo en el segundo trimestre del año, empresas industriales buscan sobrevivir tras el menor nivel de producción que reportaron a lo largo del año.

De las 1,200 empresas socias a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), un centenar (8.3%) se encuentran en riesgo de caer en quiebra, informó el presidente de la cámara en el estado, Jorge Rivadeneyra Díaz.

“Hay 100 (empresas) en peligro de quebrar. Una empresa no se muere, puede haber ventas o adquisiciones, hay empresas que las adquieren (…) Estamos en un proceso continuo de salvamento de empresas, ojalá que haya un jalón, este tema de la vacuna puede ser muy positivo para México”, pronunció.

Por tanto, refirió, estas firmas buscan alternativas para subsistir y retomar niveles operativos que hagan viable su funcionalidad.

En algunos casos, se prevé prevén sinergias con otras empresas, con el propósito de mantenerse activas y evitar un cierre definitivo. En el caso de una empresa, ejemplificó, ha optado por rentar sus instalaciones.

“Ha habido algunas quiebras, hay empresas que no pudieron sobrevivir (…) Se necesita que esto se reactive más, que haya una reactivación real y no podríamos sobrevivir a un cierre nuevamente, el cierre no es opción”, comentó.

Actualmente, las compañías socias de Canacintra se encuentran entre 60 y 70% de sus capacidades de producción; sin embargo, hay firmas que ya alcanzan niveles de incluso 90% de la producción que mantenían hasta antes de la pandemia.

En vísperas del cierre de año, expuso, 2020 ha sido un periodo complejo para la actividad industrial del estado.

“Un año muy complicado, un año sin presentes, un año para sobrevivir, aquellas empresas que están cerrando el año operando, me parece que eso es un éxito. Sí hay algunas empresas que tuvieron buenos resultados, pero en general me atrevo a decir que fue un año de sobrevivencia”, pronunció.

Entre los socios de la cámara -expuso- se optó por implementar estrategias para potenciar las cadenas locales de suministro, estrechando lazos de proveeduría entre los propios socios y privilegiando el intercambio con empresas nacionales.

“Hemos tenido un diálogo abierto y profundo con nuestros socios, la mayor parte de los negocios este año se ha hecho entre socios de la Canacintra y empresas de origen mexicano, la actividad con empresas transnacionales disminuyó, ahora ya empieza a reactivarse”, comentó.

El desarrollo de una vacuna, la puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el cambio de gobierno en la Unión Americana, son algunos de los factores que podrían incidir en alentar la recuperación de las empresas industriales.

El industrial reiteró que es necesario implementar programas de recuperación, desde el ámbito federal, para dinamizar la actividad económica del país y del estado.

“Tenemos la noticia de la vacuna, es un buen tema que la vacuna está a punto de salir, eso ayudará muchísimo”, planteó.

Durante el segundo trimestre del año, las actividades secundarias de Querétaro descendieron 32.7% respecto al mismo periodo del año anterior, incidiendo fuertemente en la caída de la actividad económica del estado, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

En el lapso de referencia, la economía local cayó 23.1%, respecto a igual trimestre de 2019, motivado principalmente por la contracción de las actividades secundarias y terciarias durante el periodo de confinamiento.

Las actividades primarias crecieron 7.8%; en contraste con el desplome de las secundarias y terciarias, que cayeron 32.7% y 17.7% respectivamente, expone el ITAEE, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).