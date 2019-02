La secretaria de Energía, Rocio Nahle, dijo que pese la suspensión indefinida de la cuarta Subasta Eléctrica de Largo Plazo y de la línea de corriente directa de alto voltaje con capacidad de transportar 3,000 megawatts desde el Istmo de Tehuantepec hasta el centro del país, no hay riesgo de “apagones” en el país a partir del 2022.

En Palacio Nacional, luego de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Energía aseveró que, incluso, la Comisión Federal de Electricidad tiene un stock de energía eléctrica.

“No, no es cierto. Eso es lo que ellos (los inversionistas del sector) piensan, lo que ellos dicen, lo que ellos calculan.

“Nosotros tenemos energía en el país, incluso un poco holgado, un poco holgado de voltaje, pero lo que sí les podemos decir es que la Comisión Federal de Electricidad no puede seguir comprando electricidad a costa de (seguir importando). Ellos también van a generar electricidad, también tienen proyectos, y no se va a interrumpir la producción de electricidad porque ya no hay subastas; se va a seguir produciendo, y respetando los contratos que ya se tienen; hay empresas, el 50% aproximadamente de la producción de electricidad, que hay empresas particulares que son las que están surtiendo el producto y van a seguir haciéndolo”, expresó Rocio Nahle.

Cabe destacar que el pasado viernes, el candidato de unidad a la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos afirmó que la suspensión de las subastas en la industria eléctrica puede provocar apagones en el país en tres años.

"CFE no puede cubrir las demandas energéticas del país por crecimiento, población y por el desarrollo económico con sus recursos propios, necesitarían para 2022 multiplicar por ocho las inversiones de la comisión, se espera que para 2022 tengan un crecimiento de 13% las necesidades de electricidad”, explicó la secretaria.

De lo contrario, dijo, "en tres años tendríamos desabasto y apagones, lo cual será brutal para la economía mexicana”.

