Ponen fin a las prácticas del "Buró Laboral" que afectan la contratación de personal

La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó por unanimidad un dictamen que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de impedir el uso indebido de datos personales en los procesos de contratación, práctica conocida como "buró laboral".

Este dictamen representa un avance significativo en la protección de la información de las y los trabajadores, garantizando que sus datos no sean públicos ni divulgados bajo ninguna circunstancia, sostuvieron los integrantes de Comisión.

La iniciativa busca combatir prácticas discrecionales que han limitado el derecho al empleo y han generado exclusión y discriminación en el ámbito laboral.

El senador Alfonso Cepeda Salas, de Morena, enfatizó la importancia de perfeccionar la ley en beneficio de los trabajadores, subrayando la necesidad de proteger los datos personales, considerados sensibles y no aptos para ser divulgados, y mucho menos para restringir el acceso al empleo.

Esta aprobación marca un hito en la defensa de los derechos laborales y la privacidad de los trabajadores, promoviendo un entorno de contratación más justo y equitativo.