LBX da la bienvenida a los nuevos clientes con recompensas exclusivas. Por tiempo limitado

Muchas veces, cumplir años en el sector financiero invita a detenerse y a reflexionar. Pero, en este 28.º aniversario de su fundación, Libertex Group propone una celebración con más acción. A través de LBX; su marca asociada, el Grupo convierte este hito en un beneficio directo para los traders: un programa de recompensas que ofrece un 28% TEA sobre el capital de la cuenta.

Esta iniciativa, que se prolonga hasta el 26 de diciembre de 2025, está abierta exclusivamente a los nuevos usuarios de LBX. Para participar, los clientes deben unirse al programa, abrir una cuenta y depositar una suma de $1.000 o superior para empezar a cosechar beneficios. Una vez completados estos pasos, el programa proporciona recompensas diarias que se acreditan cada día, convirtiendo un aniversario corporativo en un auténtico evento participativo.

Un legado construido en torno al cliente

Libertex Group construyó sus cimientos abriendo las puertas de los mercados a los traders. Fue uno de los primeros brokers en línea en reducir unas barreras de entrada que tradicionalmente habían sido muy elevadas, y sigue manteniendo esta filosofía hasta el día de hoy. Es precisamente este enfoque centrado en el cliente lo que ha permitido su permanencia en un sector tan competitivo. En efecto, el éxito del Grupo está intrínsecamente ligado al de los millones de traders que han confiado en sus plataformas a lo largo de los años.

Como parte de la celebración de su aniversario, LBX expande esta filosofía mediante una nueva promoción, una iniciativa diseñada para dar protagonismo a los traders, el corazón mismo de la historia de éxito del Grupo. Mucho más que una simple conmemoración, se trata de una ocasión para compartir beneficios.

Esta propuesta refleja la convicción, arraigada en la filosofía fundacional de LBX, de que la mejor manera de celebrar la permanencia de una empresa es recompensando a la comunidad. Conecta 28 años de historia con las actividades de sus traders en el presente, convirtiendo así el aniversario en un evento participativo. De este modo, el hito del Grupo se alinea con sus principios fundacionales: situar la experiencia de los traders en el centro de todas sus operaciones.

Recompensas para celebrar 28 años

La promoción de LBX presenta una estructura sencilla. Pensada exclusivamente para nuevos clientes, ofrece a los traders la posibilidad de conseguir recompensas cada día sobre el capital de su cuenta. Una vez inscritos, los traders deben depositar $1.000 o más en su cuenta de LBX y aceptar los términos y condiciones del evento. Solo después de completar estos pasos quedarán habilitados para recibir las recompensas del 28% TEA durante toda la duración de la campaña.

Una de las características fundamentales del programa es la automatización. Las recompensas se calculan y se añaden al saldo de la cuenta del trader día tras día, sin necesidad de que los usuarios las reclamen ni realicen ninguna acción manual. Esto simplifica el proceso y permite a los clientes centrarse en el trading mientras las recompensas se acumulan automáticamente en su cuenta.

Este programa es una oferta por tiempo limitado, y concluye el 26 de diciembre de 2025. Un periodo que proporciona a los traders una ventana clara para participar en la celebración del aniversario. Esta estructura es transparente, y todos los participantes que cumplen los requisitos para participar reciben la misma recompensa: es nuestra manera de garantizar que la experiencia sea consistente e igualitaria para todos los que se unen a la celebración.

Estabilidad en un mercado dinámico

Una empresa que lleva 28 años trabajando ofrece una perspectiva que poseen pocas fintechs modernas. Libertex Group cuenta con un sólido historial de adaptación a los avances tecnológicos sin dejar de desarrollar sus propias soluciones propietarias. Esta experiencia se combina con una firme adhesión a los estándares más exigentes en materia de seguridad y regulación. Con licencias de la CySEC y la FSC de Mauricio, el Grupo opera bajo marcos regulatorios robustos para brindar un entorno seguro para los fondos de los clientes.

Los pilares de la empresa, la confianza y la experiencia, respaldan las ofertas de sus marcas asociadas, incluida LBX. Esta promoción de aniversario no es una iniciativa de una nueva empresa que busca un lugar en el mercado, sino que viene de la mano de un grupo con décadas de experiencia en la industria. Esta larga historia es la base misma de la promoción, proyectando estabilidad y confianza.

Para los traders, esto significa que la oportunidad llega de una organización con un historial amplio y bien documentado enfrentando las complejidades de los mercados financieros internacionales, desde la creación de nuevos productos hasta alianzas con figuras del mundo del deporte, como el KICK Sauber F1 Team. Hoy, el Grupo sigue avanzando, y esta celebración es un paso más en un largo viaje en el que queda mucho por hacer.

Para más información sobre la emocionante promoción de LBX, visite el sitio web del bróker.