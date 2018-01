Walmart anunció este jueves que elevará el salario mínimo de sus trabajadores a 11 dólares por hora gracias a los ingresos extra que generará la reforma tributaria del mandatario estadounidense Donald Trump. El alza salarial es la tercera de la minorista desde el 2015.

"La reforma tributaria nos da la oportunidad de ser más competitivos a nivel global y acelerar planes en Estados Unidos", dijo el director ejecutivo del gigante minorista, Doug McMillon.La compañí

La medida beneficiará a todos los empleados por horas de la empresa en el país, incluyendo aquellos de las tiendas Sam's Clubs, logística, comercio electrónico y Home Office.

a también entregará bonos a sus trabajadores por hasta 1,000 dólares, ampliará sus programas de pre y postnatal para ambos padres y agregará los beneficios por adopción, en un intento de mejorar su competitividad en el ajustado mercado laboral y limpiar su imagen afectada por reclamos sobre el trato de sus trabajadores.

El aumento de sueldo empezará a regir a partir de febrero y tendrá un costo de 300 millones de dólares, mientras que los bonos implicarán otros 400 millones de dólares.

La compañía también abonará una paga extra a todos sus trabajadores cuyo importe variará en función de la antigüedad en la empresa, llegando a un máximo de 1.000 dólares en el caso de los empleados con al menos 20 años de antigüedad.

La cadena estadounidense y mayor empresa de distribución minorista del mundo cuenta con una plantilla que asciende a 2.3 millones de trabajadores a nivel mundial.

El anuncio de Walmart sigue a los de otras empresas como AT&T Inc, Wells Fargo & Co y Boeing Co, que se han comprometido a pagar más a sus empleados luego de que el Congreso de Estados Unidos, recortó la tasa de impuesto a las ganancia de las empresas a un 21% desde un 25 por ciento.

