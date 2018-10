El proyecto del Tren Maya es una gran idea que se debe concretar porque ayudará a incrementar los ingresos turísticos del país, aseguró el presidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez, quien está dispuesto a invertir en el proyecto.

En su primera década de operación, estimó, se duplicarán las divisas del sector, que el año pasado rondaron los 21,000 millones de dólares.

"Nos encantaría tener la oportunidad de participar en el tren y que también lo hicieran otros empresarios turísticos", comentó durante el foro Turismo y desarrollo social.

El empresario dijo que hay proyectos que no se entienden y se critican porque no se conocen, pero en el caso del tren no sólo es una gran idea, sino que como país nos hemos tardado.

"La zona maya es una de las regiones arqueológicas del planeta, pero es inaccesible. Si hay acceso, yo les aseguro que van a venir turistas rusos, chinos o japoneses con altos recursos", refirió el propietario de las marcas The Grand Mayan, Mayan Palace o Grand Luxxe.

Chávez destacó también el interés del sector privado por encontrar esquemas de financiamiento para no afectar la promoción turística del país, por lo que confió que se encontrará una estrategia adecuada al respecto.