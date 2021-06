Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, conquistó varias marcas este fin de semana en Austria: su cuarto Gran Premio de la temporada, el segundo consecutivo y el número 14 de su carrera. A sus 23 años, se mantiene en la cima de la tabla de clasificaciones en el campeonato mundial de pilotos y con ello es el responsable principal de que, por primera vez desde 2013, su escudería sea líder en ambas competencias (pilotos y constructores).

El corredor admitió en entrevista para la Fórmula 1 que este 2021 es una versión más experimentada de él mismo “no sólo en la pista, también fuera de ella; las cosas que has experimentado. Siempre he sido una persona relajada fuera de la pista, no hay mucho que me pueda molestar. Sé lo que tengo que hacer en la pista, lo que lo hace mucho más fácil. Sólo tienes que dar lo mejor y claro, intento hacer eso todo el tiempo”.

Con 17 años, Max hizo su debut en Fórmula 1 con la escudería Toro Rosso (ahora AlphaTauri), filial de Red Bull. Desde entonces, varios puntos de su conducta, e incluso su físico, han cambiado para convertirse en el corredor más dominante.

El impacto del piloto en la F1 fue inmediato, rompiendo varios récords con su edad: el piloto más joven en competir en la historia de la categoría, el más joven en ganar un GP, el más joven en conseguir un podio, entre otros.

Sin embargo, su carácter y estilo al conducir eran frecuentemente cuestionados, involucrando incluso algunos accidentes. En ocasiones, los mismos pilotos calificaron a sus movimientos como ridículos, atrevidos o no correctos, a lo que el neerlandés se defendía: “Es una gran mentira. Estaba defendiendo mi posición y si a alguien no le gusta es su problema”.

A través de siete años en el máximo circuito, si algo ha hecho Max es adquirir madurez para sacarle el mejor provecho a su talento. De cara a la última competencia del 2020, el piloto, cuestionado sobre cuál había sido su más significativa mejora, señaló que fue “el aprender de los errores”.

“A pesar de que el año pasado fue bastante bueno, hubo cosas que podríamos haber hecho mejor y, en general, eso ha sido la consistencia, saber cuándo tomar riesgos, cuándo no, inicios, vuelta 1, evitar problemas, mantener el auto en una pieza. Creo que ese tipo de cosas”.

El piloto también admitió enfrentar las carreras de una manera más relajada, pues antes solía gritar mucho y en el GP de Bahréin 2021 se le vio un gesto nuevo: ceder el puesto a Hamilton tras la instrucción de su equipo por un adelantamiento ilegal.

Verstappen incluso ha evolucionado en su físico: desde su inicio en la F1 ha adquirido 10 kilos más, su peso está controlado, en línea con el coche, para maximizar el rendimiento de ambos. Y es que sus resultados también tiene que ver con la evolución del coche de Red Bull, en el que ha adquirido mayor estabilidad.

“(Al final de la temporada el año pasado) ya teníamos nuestras ideas para el próximo año pero nunca sabes lo que la competencia hará. Ahora estamos aquí y creo que el equipo aprendió de lo que no funcionó el año pasado, mejoraron el coche y tuvimos mejoras en la ingeniería y cuando pones esas cosas juntas ha ido muy bien hasta ahora”, señala el neerlandés.

Pese a encontrarse en lo más alto de su carrera hasta el momento, el piloto proyecta que su mejor versión la podremos ver llegados sus 30 años.

“Sólo tengo 23, naturalmente, espero seguir mejorando en los próximos años, pero tampoco hay prisa, las cosas suceden de forma natural, no hay que forzarlas. Estoy feliz de que las cosas hayan salido bien hasta el momento pero no creo que de repente ganes velocidad o lo que sea, sino que a través de la experiencia, con el coche, generalmente en las posiciones, sólo se vuelve mejor y mejor todo el tiempo”, dijo a la F1.

