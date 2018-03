A meses de que concluya el periodo de la conformación del actual Senado, se prevé que de los acuerdos comerciales que negocia México y que deben ser ratificados, sólo el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTTP, por sus sigla en inglés o TPP 11) pueda ser analizado y, en su caso, aprobado.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios, recordó que este acuerdo comercial se firmó y negoció hace más de un año; sin embargo, uno de los primeros actos de gobierno de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue retirar a su país del protocolo, por lo que el resto de los socios decidió, después de algunos meses de conversaciones, relanzar el acuerdo con algunos ajustes menores y se prevé que sea firmado el próximo 8 de marzo, en Santiago de Chile.

Adelantó que se prevé que el pleno del Senado pueda ratificar el acuerdo comercial en abril.

“A diferencia del pasado México, hoy en día, no hay un tema ideológico en contra de los acuerdos comerciales, o quienes tienen ese tema de contradicción ideológica son realmente pocos (...), donde podría haber problemas es que, si algún sector económico considera que la inclusión en ese tratado pudiera causarle un perjuicio”, dijo.

En este sentido, detalló, que pueden acudir al Senado a fin de exponer sus motivos de inconformidad, “tendría que haber un debate y demás”.

Aparte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Laura Angélica Rojas, dijo que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), aún no tiene “claridad” por lo que es algo lejano que sean los actuales legisladores los encargados de la revisar y aprobar las negociaciones.

“En cuanto al TLCAN creo que ese ya no nos va a tocar a nosotros, no tenemos claridad sobre cuándo se van a cerrar las negociaciones, estos días se llevó a cabo la séptima ronda (de negociaciones), como sabemos todavía quedan temas importantes y controvertidos que no se han incluso abordado”, manifestó.

Miguel Enrique Lucia Espejo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, recordó que en diciembre pasado se concluyeron las pláticas con la Unión Europea en materia de cooperación y política, por lo que aún queda pendiente lo relacionado con el intercambio comercial. Sin embargo, indicó, “tenemos fe en que podamos resolverlo dentro de esta legislatura”.

“Es sumamente importante porque ahora con la situación de la renegociación del TLCAN, creo que el haber cerrado pláticas previas con la Unión Europea nos permite también tener un punto de vista distinto, una situación de negociación distinta con nuestros vecinos del norte”, indicó.

Larios, refirió que es poco probable que sea la actual legislatura la que analice y apruebe los acuerdos comerciales, pues la dinámica de traducir y concretar los conceptos de la negociación lleva tiempo.

En este sentido, ante un escenario imprevisto de cómo quedará configurado el Congreso luego de las elecciones del 1 de julio, los legisladores coincidieron que México enfrenta tiempos en los que son pocos los sectores que se oponen directamente al libre comercio, por lo que no habrá mayores dificultades para su aprobación.

“Si tú observas el debate político (...) no vas a encontrar una sola expresión de ninguno de los candidatos que están contendiendo en contra del libre comercio o del TLCAN. Me parece que hoy día no es un tema político, es un tema de conveniencia”, expuso Larios.

En tanto, Rojas señaló que la función del gobierno es representar los intereses económicos de México en esos acuerdos comerciales. “Creo que esos intereses no van a cambiar si cambia el color del gobierno”.

tlcan: la renegociación

“Un TPP 11 sin EU no tiene sentido”, insisten miembros de la Canacintra

Los industriales de la transformación en México mostraron extrañamiento frente al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por su sigla en inglés o TPP 11) —que será firmado esta semana— y reiteraron que “este acuerdo comercial no tiene sentido sin Estados Unidos”.

Arturo Rangel, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que la industria había accedido a un intercambio comercial con países asiáticos sólo porque se encontraba Estados Unidos, pero ahora sin esta nación “los incentivos se reducen”.

En entrevista con El Economista, el representante de la industria advirtió que, de aprobarse el CPTPP, habrá afectación con la remanufactura. “La idea era atraer piezas de Asia, para luego remanufacturar en México y colocar los productos en Estados Unidos, pero ahora sin nuestro vecino del norte, esa operación ya no existirá, porque terminaremos inundados de productos asiáticos”.

“El desensamble de los productos con origen, cuando estaba EU y pensando que los productos se irían a este país, cedimos con una lista de productos que no conferían origen con desensamble, pero ya sin EU, la ecuación cambia. La posición de México es incrementar la lista de bienes excluidos porque no tenemos seguridad de que las piezas que va a desensamblar Vietnam a México sean eso y no estén preconfigurados con mecanismos técnicos y se falsee la información”, explicó Rangel. Abundó: “Cedimos en su momento porque iba a haber mutuas consideraciones y acceso recíproco en diversas áreas, por y para Estados Unidos”.

El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de Canacintra urgió a las autoridades de la Secretaría de Economía para que aclare el acuerdo llamado TPP 11, porque “nos tiene inquietos en la posición que ha tomado el secretario de Economía (Ildefonso Guajardo) de darle fast track a este asunto”.

“Para el sector industrial, urge tener conocimiento de los términos de la negociación bilateral con otros países, y aprobar el acuerdo de forma completa, no sólo concesiones de México con el resto de los países. Esto es algo que cuestionamos y necesitamos claridad con Economía”, afirmó. (Con información de Lilia González)

leopoldo.hernandez@eleconomista.mx