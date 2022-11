Urgen a armadoras a promover legitimación de contratos laborales

A cinco meses de que venza el plazo para legitimar los contratos colectivos de trabajo, Esteban Martínez Mejía, representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recomendó a la industria automotriz en México a acelerar el proceso de legitimación para “vacunarse” contra un eventual conflicto comercial y dotar de certeza a las nuevas inversiones.

El titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez Mejía, precisó que hasta el momento se han legitimado 200 Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) en la industria automotriz, equivalente a 110,000 trabajadores, por lo que instó a “no esperarse al final del plazo, pues no habrá prorrogas”, advirtió al inaugurar el Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM), en su edición 20.

Ante directores generales de empresas automotrices y sus proveedores, el funcionario en representación de Luisa María Alcalde, titular de la STPS, estimó que existen alrededor de 200,000 contratos colectivos en el país, de unos 550,000 que existían y que muchos actualmente ya no tienen vida, cifra que consideró aún “exorbitante”.

“Hemos notado que varias empresas no han legitimado y tenemos la confianza de las grandes empresas, como la automotriz, está avanzando bien, no tengo porcentaje de avance, pero toda la industria tiene cumplimento. Lo que sí es, no bajar la guardia por la legitimación que es la mejor vacuna contra un posible conflicto”, acotó.

El encargo de la política sindical a nivel federal dijo: “Hay que tener en cuenta la línea de proveeduría, le conviene a las grandes empresas que se cercioren de legitimación y pasar toda la cadena de suministro también, en caso de que hubiera alguna queja en el marco del T-MEC, en contra de una empresa que sea proveedor de una grande, puede haber afectación a toda la cadena productiva, por eso se necesita estrecha colaboración con el sindicato”.

Esto, agregó, servirá para habituarse a la democracia laboral, porque cada dos años se llevará a cabo una revisión laboral, así como una habrá consulta sindical.

