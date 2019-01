La universidad de Oxford suspendió toda la financiación procedente del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, a quien varios países acusan de supuestos vínculos con Pekín.

"La universidad de Oxford decidió el 8 de enero no no buscar más nuevas oportunidades de financiación con Huawei Technologies Co Ltd o empresas relacionadas a su grupo", anunció la universidad en un comunicado.

"Huawei fue informado de la decisión" que "se aplica a la financiación de los contratos de investigación y a las donaciones filantrópicas" y "fue tomada por las preocupaciones expresadas estos últimos meses respecto a las colaboraciones entre Reino Unido y Huawei", precisó la universidad.

Por su parte, Huawei dijo que no habían sido informado de esta decisión y que estaba a la espera de "explicaciones completas de la universidad".

"Operamos en Reino Unido desde 2001, empleamos a 1,500 personas y mantenemos colaboraciones de investigaciones desde hace tiempo con otras 20 universidades británicas que trabajan en el desarrollo de tecnologías futuras", recuerda la empresa.

Gigante mundial de telecomunicaciones, Huawei es criticado por varios países, entre ellos Estados Unidos, Australia y Japón, por posibles problemas de seguridad nacional, y le ha sido prohibido el despliegue de su red ultrarrápida 5G. En la prensa también trascendieron las dudas que tienen al respecto Francia, Alemania y Reino Unido.