El sosegado vuelo del zopilote describiendo un círculo en el cielo es señal de que en tierra yace un cadáver o una bestia en transe de muerte. La dieta de esta ave —descrita como “oportunista” por los zoólogos— es la carroña, la carne en descomposición. En cuanto el zopilote juzga que su próxima fuente de alimento ya no dará pelea, toma tierra junto a la bestia a esperar que la vida se le escape para entonces comenzar el festín. A veces el ave no espera, y comienza a alimentarse de la bestia cuando aún no ha muerto, acelerando el desenlace.

* * *

Uber, la empresa transnacional de transporte privado, prospera en países —por su naturaleza tecnológica— que cuentan con una infraestructura de internet eficiente, una creciente adopción por parte de la población de teléfonos inteligentes y un sistema de pagos electrónicos relativamente seguro. A lo anterior, se debe añadir una condición sine qua non: un sistema de protección laboral erosionado o inexistentes en los hechos, mismo que favorece radicalmente a los empleadores. Por el contrario, Uber enfreta “retos” y “luchas” —eufemismos que constan en sus boletines informativos— en los mercados —países— donde las leyes laborales protegen a los trabajadores y la calidad de sus trabajos.

Estas afirmaciones tienen sustento en un cruce de datos realizado entre el estudio Índice Global de los Derechos Laborales 2018 de la International Trade Union Confederation (ITUC), y los datos disponibles en la red de diversas publicaciones sobre los mejores mercados para Uber, así como aquellos en los que ha sido expulsada o enfrenta fuerte regulaciones que dificultan su libre operación. Esta citación de datos se debe a que la firma de transporte privado no está obligada a presentar informes ya que —aún— no es una empresa pública.

El estudio de la ITUC clasifica a los países en grupos de 1 a 5, dependiendo de la medida en que se cumplen los derechos laborales colectivos, donde 1 es la mejor y 5 la peor clasificación que un país puede obtener. En los países en el grupo 1 los derechos laborales colectivos están garantizados: los trabajadores pueden sindicalizarse libremente y defender sus derechos de manera colectiva. Del otro lado de la escala, en los países clasificados en el grupo 5 las legislaciones en la materia puede enumerar ciertos derechos, pero los trabajadores carecen de acceso efectivo a ellos y están por tanto expuestos a regímenes autocráticos y a prácticas laborales injustas.

La carroña laboral

Uber depende de conductores no profesionales, a los que clasifica convenientemente como contratistas independientes y no como empleados. La figura de conductor contratista ha sido rechazada por diversas cortes en países con aparatos de protección laboral fuertes, obligando a la firma a considerarles como empleados. El modelo de negocio de la compañía depende de no pagar prestaciones a los conductores como el seguro de salud, la licencia por enfermedad, entre otros, a fin de evadir impuestos en los países en los que opera.

Los cuatro principales mercados sobre los que Uber sostiene en la actualidad su negocio son Estados Unidos, India, Brasil y México. Este año, el país que registró el mayor y más rápido crecimiento de Uber fue la Argentina de Mauricio Macri, presidente que regaló a su país —sumido en una grave crisis económica derivada de... su mal manejo de la economía— una serie de reformas a la legislación laboral a fin de reducir el “costo laboral”, eufemismo éste también para referirse al desmantelamiento del aparato de protección laboral del Estado.

Los países donde Uber ha sido prohibido u obligado a retirarse son Bulgaria, Hungría, Dinamarca y el Territorio del Norte de Australia. Los países donde ha sido parcialmente prohibida la operación de esta empresa de transporte privado son Alemania, Italia, Francia, los Países Bajos y Finlandia.

En el continente americano, resalta el caso de Costa Rica —país en el grupo 2 del estudio de la ITUC, que conjunta a los estados con aparatos de protección laboral ligeramente más débiles que los del grupo 1—, que declaró ilegal la operación de Uber.

Con los datos de la ITUC se puede establecer que los países donde la operación de Uber ha sido prohibida total o parcialmente se encuentran en los grupos que van del 1 al 3 de la clasificación, es decir, son países donde las violaciones a los derechos laborales son bajas o casi inexistentes.

El modelo de negocio de Uber florece en países que están en los grupos 4 y 5 del informe de la ITUC. Estados Unidos y Brasil se ubican en el grupo 4, países en los que el gobierno y/o las empresas violan sistemáticamente los derechos de los trabajadores. En México y la India los derechos laborales no están garantizados, por lo que la ITUC los clasifica en el grupo 5, el conjunto de los peores países para los trabajadores.

Los cotos de alimentación

Estados Unidos

Según el estudio de la OCDE Perspectivas del Empleo 2018, el gobierno Estados Unidos otorga mucho menos apoyo para las personas despedidas que otros países de economías desarrolladas, y esta falta de apoyo puede perseguir a los desempleados por el resto de sus vidas. La desigualdad de ingresos es de hecho peor en Estados Unidos que en casi cualquier otro lugar del mundo desarrollado. Además, tanto legisladores demócratas como republicanos empredieron una guerra contra el sindicalismo estadounidense, por lo que menos trabajadores de este país están cubiertos por acuerdos de negociación colectiva que los de la mayoría de las naciones que conforman la OCDE.

El número de empleos vacantes han alcanzado máximos históricos en Estados Unidos, y el crecimiento de los salarios se ha estancado. Estos elementos han consituído el caldo de cultivo idóneo para la operación de Uber y se reflejan en un estudio de la Universidad de Oxford, que concluyó que la tasa de empleo general aumentó en las ciudades estadounidenese en las que Uber estaba presente, pero los ingresos de los prestadores del servicio disminuyeron sustancialmente. El estudio “Drivers of Disruption? Estimating the Uber Effect” encontró que el número de taxistas convencionales también aumentó, pero al igual que pasó con los conductores de Uber, sus ingresos cayeron. Se puede deducir que la aparición de Uber precarizó el empleo en el sector del transporte privado de pasajeros.

Según cálculos realizados por Noah Smith en un artículo publicado por Bloomberg, los conductores de Uber ganan 10 dólares por día en promedio, luego de descontar de las ganancias la parte del león, es decir, la parte de Uber, y los gastos del auto, como seguros y gasolina. Esta cifra es apenas superior al salario mínimo federal que es de 7.25 dólares. Si un conductor labora 40 horas a la semana, su ingreso lo ubicaría cerca de la línea federal de pobreza para una familia de dos.

Brasil, tercer mercado de Uber

Con la llegada al poder de Michel Temer, luego del impeachment operado contra la expresidenta Dilma Rousseff, llegaron las reformas para favorecer a las empresas en detrimento de los trabajadores. Así, los derechos ganados por los trabajadores durante los mandatos de Lula da Silva y de la propia Dilma Rousseff, se han ido perdiendo reforma tras reforma operada por el equipo de Temer en el Congreso brasileño.

La administración de Temer —presidente con el más bajo nivel de aceptación por parte de la poblacion a nivel global— adoptaró leyes que niegan a los trabajadores la libertad sindical, restringen la libertad de expresión, además de recurrir al ejército en más de una ocasión para reprimir reclamos laborales. En este contexto, en Brasil han sido asesinados ya tres líderes sindicales.

La ciudad brasileña de Sao Paulo es en la que se realizan más viajes que en cualquier otra parte del mundo. Brasil es el tercer mercado nacional más fuerte de Uber después de Estados Unidos e India. En los últimos cuatro años, se han realizado mil millones de viajes en este país.

La regulación brasileña recae sóloen los conductores de Uber, obligándolos a cumplir con un conjunto de requisitos para su operación, pero nada que obligue a la firma tecnológica con respecto a los que debieran considerarse sus empleados.

En la India

India tiene una fuerza laboral total de más de 470 millones de personas, y 94% está en el sector no organizado. Más de 330 millones viven en aldeas, mientras que el resto son trabajadores urbanos. Los trabajadores de este país reclaman al gobierno el cumpliento de su derecho básico a asociarse libremente, a la seguridad social universal, al salario mínimo y a un ambiente de trabajo decente, obteniendo por respuesta una violenta oposición por parte de los empleadores y del estado. En 2017, más 2,200 empleados públicos fueron arrestados en Madras que se manifestaban en reclamo de una revisión salarial y mejoras en la seguridad social. Arrestos, intimidación y violencia física se usan sistemáticamente para acallar los reclamos de los derechos laborales.

En 2017, David Richter, Global Head de Business & Corporate Development de Uber, declaró que en julio de aquel año la empresa registró un crecimiento en la India de 115% con respecto al año anterior. Aseveró también que su apuesta para impulsar el crecimiento de la compañía estaba puesta en los mercados de India, Brasil y México. India es en la actualidad el mayor mercado de Uber fuera de Estados Unidos.

El caso de México

La regulación de Uber de la Ciudad de México fue celebrada en su momento como una de la más progresistas, dado que generó una figura jurídica específica para la firma, asi como también la obligó al pago de un impuesto sobre el costo de cada viaje, mismo que la compañía transfirió al usuario del servicio. Uber, cuando no gana, arrebata. Con todo, la regulación de la CDMX no contempló protección laboral para los conductores, pero sí les obligó al cumplimiento de requisitos puntuales para permitirles operar.

Sobre la situación de los derechos laborales, el estudio de la ITUC refiere cómo en México el apartato de justicia ha negado el registro a sindicatos de trabajadores, favoreciendo en cambio el registro de los sindicatos amarillos, que son los sindicatos controlados por los empleadores.

Los bajos salarios, el outsourcing, los despidos injustificados, la sistemática violación al pago de prestaciones por parte de las empresas, los largos juicios laborales, son la realidad que enfrentan los mexicanos en materia de derechos laborales. Es sistemática —y sistémica— la violación a las garantías de los trabajadores. Será por ello que Uber tiene su sede operativa para América Latina asentada en la Ciudad de México.

* * *

El modelo de Uber ha consistido en arribar a los países, operar, y reaccionar a la respuesta de la sociedad y gobiernos, no sin antes denostar al servicio de taxis tradicional y asociar a su propia marca la imagen de progreso, al tiempo que cabildea entre las autoridades su operación.

Ahí donde los derechos laborales se respetan y cumplen, donde existe un aparato de protección laboral y sistemas de rendición de cuentas para los funcionarios, es seguro que Uber será expulsado o altamente regulado, lo que disminuye sus ganancias o las elimina por completo.

Por el contrario, y como ya se ha visto, la firma tecnológica prospera en los países donde las leyes laborales no operan o son inexitentes, y las regulaciones favorecen a empleadores y empresas en detrimento de los trabajadores. Así como la presencia de zopilotes anuncia la carroña, la carne en decomposición, el éxito de Uber es señal de un sistema de protección laboral difunto o corrupto.