Donald Trump tiene reuniones bilaterales previstas con varios dirigentes durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, incluyendo los líderes ruso y chino, anunció este martes la Casa Blanca, aunque poco después el propio mandatario estadounidense puso en duda su entrevista con Vladimir Putin.

"El presidente y la delegación tendrán interacciones con varios dirigentes, incluyendo reuniones bilaterales con el presidente de Argentina, el presidente de Rusia, el primer ministro japonés y la canciller alemana, así como una cena de trabajo con el presidente chino", dijo la portavoz del Ejecutivo, Sarah Sanders.

Horas después, no obstante, el mandatario estadounidense puso en duda su encuentro con su homólogo ruso.

"Tal vez no tendré esa entrevista" con el presidente ruso Vladimir Putin, dijo al diario The Washington Post, asegurando que espera un informe de sus asesores de seguridad nacional sobre la captura por Rusia de tres barcos militares ucranianos —que disparó desde el domingo la tensión entre esos dos países— para decidirlo.

El mandatario también se reunirá en Buenos Aires con los líderes de Turquía, India y Corea del Sur, dijo su asesor de seguridad nacional, John Bolton.

Consultado sobre si Trump mantendría un encuentro con el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita Mohamed bin Salmán en el G20, dijo "no". "El programa de las reuniones bilaterales está completo, se desborda", señaló.

Sin embargo, Sarah Sanders no desestimó una reunión informal con la delegación saudí. "Ya sea que haya interacción o no, no descarto esa posibilidad", dijo a la prensa.