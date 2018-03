El presidente estadounidense, Donald Trump, entorpeció el inicio de las negociaciones entre México y Estados Unidos, al imponer condiciones bajo las cuales el gobierno mexicano ha planteado que no puede avanzar en el proceso para redefinir la relación bilateral.

Trump dio órdenes para la construcción inmediata del muro fronterizo y aseveró que México pagará el 100% de su costo, que algunos analistas consideran que supera 10,000 millones de dólares.

La reiteración de este posicionamiento ocurrió la mañana del miércoles, en una entrevista televisiva, mientras el canciller Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, se reunían en la Casa Blanca con altos funcionarios estadounidenses para iniciar las negociaciones.

Esta reunión duró aproximadamente unas 10 horas, tras la cual los funcionarios mexicanos salieron con total hermetismo. Por la noche, el presidente Enrique Peña Nieto transmitió un mensaje en el que cuestionó las declaraciones del Trump. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas sobre las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica , dijo Peña Nieto.

Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad , agregó.

En la víspera, Guajardo dijo que el no pago del muro por parte de México es un factor decisivo total en la negociación y comentó que no se tocarán las remesas , un aspecto que calificó como una línea roja dentro de este proceso .

El gobierno de México jerarquizó los asuntos que más le interesan en la negociación que sostendrá con su contraparte de Estados Unidos, poniendo incluso veto a algunas medidas preanunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente Enrique Peña Nieto y altos funcionarios de México han aseverado que no aceptarán cambios a la apertura comercial con la imposición de aranceles o cuotas; el pago por parte de México del muro fronterizo, y la afectación de flujos de remesas de los mexicanos.

Tenemos que asegurar que las inversiones que hacen los mexicanos o los extranjeros en México estén totalmente protegidas y no sujetas a ningún tipo de obstáculo ni intimidación , destacó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

Sobre este punto, Kenneth Smith Ramos, representante de la Secretaría de Economía en Washington, afirmó que entre las prioridades de México está establecer un mecanismo de resolución de controversias, luego de que los paneles en el marco del TLCAN han dejado de funcionar. También dijo que otra prioridad de México es regular la movilidad laboral.

Se deben igualar salarios con eu: CTM

Piden defender a trabajadores mexicanos en renegociación

Hoy un trabajador de la industria automotriz en nuestro país gana apenas 3 dólares la hora, mientras que en Estados Unidos un trabajador del sector recibe hasta 19 dólares, de ahí que es importante que si se quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio empecemos por incluir a los trabajadores, no dejar afuera al mercado laboral y revisar que los salarios sean los adecuados , demandó Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la principal central obrera del país CTM.

Aseguró no temerle a lo que viene, si se revisa o no el TLCAN, al contrario, es momento de que se incluyan a los trabajadores, a los obreros , afirmó su secretario general.

Destacó la importancia de la revisión porque en esta ocasión los obreros tendrán una participación más activa en defensa de los trabajadores; hace 22 años cuando se firmó los trabajadores no fuimos llamados , sostuvo.

Aceves del Olmo propuso que se haga un grupo de sindicalistas para llegar a acuerdos donde ahora sí los salarios que pagan en General Motors de Estados Unidos, que son 19 dólares la hora , ya no sean los de 3 dólares la hora que se pagan en México.

No obstante, en la CTM aún no existe un plan o propuesta de trabajo que lleve a mejorar las condiciones de los trabajadores, sobre todo en aquellos que trabajan para empresas extranjeras.

Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) hizo un llamado a redoblar esfuerzos para fortalecer los programas de productividad, única vía para lograr competitividad.

Al respecto, Adrián Sánchez Vargas, secretario sustituto de la CTM y secretario general del Sindicato de la Industria Azucarera, dijo que para que se revise el TLC es muy importante que se dejen las reglas claras, pues en materia de azúcar aún no están definidos los cupos de exportación. (María del Pilar Martínez)

