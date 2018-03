El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la mañana de este lunes a las compañías Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles NV por anunciar nuevas inversiones en el país norteamericano, luego de haber convertido a la producción de vehículos local en tema clave de su campaña electoral.

Ford anunció la semana pasada que descartaría sus planes de construir una planta de 1,600 millones de dólares en México y que invertiría 700 millones de dólares en una fábrica en Michigan durante cuatro años.

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!