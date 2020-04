El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que la semana entrante reanudará sus viajes por el país y que espera la realización de eufóricos actos de campaña con vistas a las elecciones de noviembre próximo tan pronto como sea posible.

Trump señaló ante la prensa en la Casa Blanca que "la semana próxima" viajará a Arizona (región oeste de Estados Unidos).

Ese será su primer viaje interno desde que la pandemia de coronavirus paralizó buena parte de la actividad en Estados Unidos.

El presidente agregó que "muy pronto" visitará Ohio, uno de los estados clave para la elección presidencial de noviembre.

En el caso del viaje a Arizona, se enfoca en el esfuerzo de recuperación económica y no habrá un acto de campaña "porque es demasiado pronto" para realizar eventos con aglomeraciones, explicó.

Sin embargo, el mandatario republicano, que recibe desastrosos índices de aprobación y enfrenta una dura batalla en su plan de reelección contra el demócrata Joe Biden, dejó en claro que quiere regresar a sus frecuentes mitines lo antes posible.

"Esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos algunos actos masivos, y que las personas estén sentadas una al lado de la otra", dijo.

"No me puedo imaginar un acto donde hay una persona cada cuatro asientos... Eso no se vería muy bien", justificó.

Además, expresó su anhelo de que "podamos hacer algunos actos a la vieja usanza con 25,000 personas donde todos estén eufóricos porque aman a nuestro país".

En una reunión con representantes de la industria, Trump les dio un mensaje optimista al insistir en que la economía se recuperará rápidamente de los inmensos costos causados por el cierre obligado destinado a contener la propagación del nuevo coronavirus.

Pese a las advertencias de algunos expertos de que el distanciamiento social deberá mantenerse hasta que se invente una vacuna contra el Covid-19, Trump predijo que el peligro decaerá por sí solo y que Estados Unidos está preparado para extinguir cualquier rebrote.

"Estamos buscando vacunas, también estamos buscando tratamientos", dijo Trump, para acotar: "Quiero regresar (a una economía completamente abierta) con o sin (vacuna), pero obviamente tenemos que esperar hasta que pase (el coronavirus)".

Consultado si el virus será erradicado sin una vacuna, que no se espera a corto plazo, Trump respondió: "Pasará. Se va a ir, se irá, será erradicado".