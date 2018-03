El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que Washington impondrá un impuesto fronterizo de 35 por ciento a los autos que la automotriz alemana BMW planea construir en una nueva planta en México y exportar al mercado estadounidense.

Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el diario alemán Bild, que el domingo divulgó extractos de sus comentarios traducidos al alemán.

Una portavoz de BMW dijo que una planta del Grupo BMW en San Luis Potosí ensamblaría la Serie 3 del BMW a partir del 2019, con la producción destinada al mercado mundial.

La planta en México sería una adición a las instalaciones productivas ya existentes del Serie 3 en Alemania y China.

Trump dijo que BMW debería construir su nueva planta automotriz en Estados Unidos porque esto sería "mucho mejor" para la compañía.

Agregó que Alemania era un gran productor de autos, lo que se veía en la cantidad de Mercedes Benz que circulan en Nueva York, pero que no había reciprocidad.

Los alemanes no compran Chevrolets al mismo ritmo, declaró, lo que hace que la relación comercial sea una injusta avenida de una sola mano.

El presidente electo dijo que defendía el libre comercio, pero no a cualquier costo.

De su lado, la portavoz de BMW dijo que la compañía "se siente muy en casa en Estados Unidos", donde emplea de forma directa e indirecta a casi 70,000 personas en todo el país.

