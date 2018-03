El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este martes a los máximos ejecutivos de General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler Automobiles a que aumenten la producción de vehículos en Estados Unidos e impulsen el empleo en el país.

Trump recibió en la Casa Blanca a los presidentes ejecutivos de GM, Mary Barra; de Ford, Mark Fields, y de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a quienes dijo que quiere ver que se construyan nuevas plantas de automóviles en Estados Unidos.

"Tenemos un gran impulso para tener plantas de automóviles y otras plantas", dijo a periodistas el mandatario.

Trump, quien asumió el cargo el viernes pasado, se comprometió en la cita a reducir las regulaciones y los impuestos para que sea más atractivo para las empresas operar en Estados Unidos.

"¡Quiero que se construyan plantas nuevas para automóviles vendidos aquí!", declaró Trump en Twitter antes del desayuno con los ejecutivos de las automotrices.

Will be meeting at 9:00 with top automobile executives concerning jobs in America. I want new plants to be built here for cars sold here!