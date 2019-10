Más de 350 empresas trasnacionales y organizaciones empresariales instaladas en Estados Unidos enviaron una carta a los legisladores de ese país para impulsar la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Como asociaciones y empresas que representan a fabricantes grandes y pequeños en todos los sectores de la industria manufacturera de Estados Unidos, les escribimos para instar a que se apruebe el T-MEC tan pronto como sea posible este otoño”, exhortan en la misiva, fechada el 15 de octubre.

Entre las empresas firmantes están General Motors, AT&T, BASF, Bayer, Cargill, Caterpillar, Ford, General Electric, IBM, Honeywell, Syngenta, Johnson Controls, Magna International, Nucor, PepsiCo y Samsung.

“Hacerlo es esencial para promover la certeza y el crecimiento de las empresas manufactureras, los trabajadores y las familias en todo Estados Unidos, cada uno de los cuales depende del comercio con nuestros socios norteamericanos para prosperar y crecer”, añaden.

Otras compañías participantes son: FCA, The Hershey Company, Toyota, Tyson Foods, Union Pacific, TC Energy, Schneider Electric, Procter & Gamble, Polaris, Mondelez International, Navistar, The Coca-Cola Company, Mars, Kellogg Company, The Kraft Heinz Company y Merck & Co.

En la carta, argumentan que América del Norte es el mercado comercial más importante para los Estados Unidos a nivel mundial, con Canadá y México comprando una quinta parte del valor total de la producción manufacturera de Estados Unidos.

También destacan que sólo Canadá y México, a pesar de representar menos de 4% de la economía mundial, compran más productos manufacturados en Estados Unidos que los siguientes 11 socios comerciales combinados de la economía estadounidense.

Refieren que las exportaciones de manufactura de EU a Canadá y México respaldan a millones de empleos de manufactura estadounidenses, así como a 40,000 pequeñas y medianas empresas y comunidades en los 50 estados.

