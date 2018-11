Desde el 2015, la compañía de seguridad informática ESET comenzó la transición de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hacia la sustentabilidad, “la diferencia que hemos encontrado es que ahora tenemos un modelo de gestión a nivel empresa, no sólo de un área, dentro de la cual está la RSE, porque somos responsables, pero la gestión se basa en un triple impacto que no sólo medimos y gestionamos, no sólo en el ámbito económico sino también en el social y ambiental, y eso es lo que nos da la gestión transversal integral basada en un triple impacto”, comentó en entrevista Carolina Kaplan, responsable del área de Sustentabilidad en ESET.

De acuerdo con la directiva, en la empresa se trabaja bajo cuatro ejes fundamentales: colaboradores o empleados, dimensión ambiental, comunidad y cadena de valor.

Comunidad: Carolina Kaplan considera que es uno de los más importantes, pues manejan iniciativas alineadas con educación, tecnología, soluciones de seguridad informática, antivirus, cifrado, entre otros, “que son productos que nos interesan, nuestra misión es que, además de los productos, que es el core de negocio, nos interesa la prevención en el futuro de la tecnología; las iniciativas van en torno a una gira de antivirus por toda América Latina, con charlas sobre seguridad informática gratuitas al público general en universidades, hemos registrado 8,200 asistentes desde que iniciamos y el año pasado estuvimos en 137 universidades de Latinoamérica”.

La empresa de seguridad informática también apoya y es fundadora de Argentina Segura, que trabaja con escuelas, docentes y alumnos sobre charlas que giran en torno a tres fenómenos en boga: grooming, cyberbullying y sexting, la compañía se encarga de dar herramientas y explicar a los jóvenes y docentes cómo cuidarse, “les decimos lo que hay que tener en cuenta al usar las redes sociales para manejarlas de forma segura, el año pasado brindamos más de 600 charlas en distintas escuelas”, explicó la directiva de la firma.

En educación, que también forma parte del eje de comunidad, el año pasado, en su reporte 2017, en conjunto con Ashoka y Socialab, dos organizaciones no gubernamentales, firmaron el compromiso en América Latina para que chicos de entre 18 y 25 años participaran en la plataforma online subiendo ideas de innovación social para implementar en sus comunidades. “El año pasado se reunieron 900 propuestas, de las que elegimos 20 para acompañarlos de diversas formas”, expuso Carolina ≠Kaplan.

Los proyectos de voluntariado corporativo en ESET tienen diferentes aristas. Hay comedores para jóvenes en situación vulnerable, en abril le enseñaron a usar las redes en forma segura luego de comer con ellos, hay otros eventos como mentoreo o inclusión laboral y proyectos de primer empleo, donde se les enseña a armar su CV y a presentar una entrevista.

Cadena de valor: la firma de informática trabaja con proveedores y partners, en sus oficinas en Buenos Aires, Brasil y México, codo a codo para alinear a su estrategia de sustentabilidad, elaboran ideas y alinean proyectos y programas con servicio para incluir y dar un mejor servicio.

Proveedores: en la empresa “mandamos la carta de adherencia al Pacto Mundial, reportamos con lineamientos del GRI, trabajamos bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y pedimos que firmen la carta, no porque se adhieran como organización sino porque están de acuerdo y porque cumplirán en la empresa; hasta ahora la respuesta ha sido tímida, pero confiamos en que se logre algo grande poco a poco”, acotó Carolina Kaplan.

Con respecto a los colaboradores, buscan garantizar su bienestar y desarrollo profesional, así como seguridad y salud, por lo que tienen incentivos y acompañan el equilibrio de la vida laboral y personal, “han sido más de 3,200 horas de capacitaciones diversas, depende del rol que cada uno ocupe en la empresa, damos talleres de diversidad e inclusión, en realidad varia el tema, a su vez nosotros pagamos una parte de la cuota de su gimnasio, con el objetivo de fomentar la actividad física, el día de cumpleaños lo pueden tomar, las madres tienen licencia de maternidad y les permitimos hacer home office hasta que su hijo cumpla un año para apoyar la integración familiar, entre otros”, destacó la directiva de la empresa.

Dimensión ambiental: por el tipo de industria que es ESET no impacta demasiado de forma negativa, pero tiene un impacto por el hecho de tener oficinas, en donde, a decir de Carolina Kaplan, trabajan en la concientización sobre el cuidado de la luz, del agua, hay charlas internas para enseñar a separar los residuos y que se puedan fomentar los viajes en autos compartidos, donde a través de una app los colaboradores entran para ver quién pasa por quién, de este modo optimizan la huella de carbono en 532 gramos.

RETOS

En cuanto a los retos para ESET, se encuentra la profundización de los ODS “ya empezamos a trabajar, pero nos falta mucho; desarrollar la diversidad e inclusión es un reto para el próximo año y es un tema a trabajar también con la inclusión laboral”, puntualizó Carolina Kaplan.