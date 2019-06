Toyota Motor Corp busca que la mitad de sus ventas globales sean por vehículos eléctricos en 2025, cinco años antes de lo programado, y recurrirá a fabricantes chinos de baterías para responder al cambio global de los motores.

El cambio en la estimación muestra el crecimiento vertiginoso del mercado de los vehículos eléctricos, que está transformando la industria automotriz, y también es un reconocimiento por parte del principal fabricante de automóviles de Japón de que posiblemente no sea capaz de satisfacer la demanda de baterías por sí sola.

Toyota enfrenta ahora una demanda mayor a la esperada de autos que usan baterías en lugar de gasolina, dijo el viernes su vicepresidente ejecutivo, Shigeki Terashi, en una rueda de prensa.

Además, regulaciones cada vez más estrictas sobre emisiones requerirán una mayor cantidad de baterías de iones de litio en los próximos cinco años que las que planea producir el fabricante de automóviles, agregó Terashi.

Toyota, que ya fabrica baterías para motores híbridos, dijo que se asociará con las empresas chinas Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) y BYD Co Ltd para adquirir baterías.

Sin embargo, Terashi dijo que si bien la demanda de autos eléctricos está aumentando, las ganancias serán más lentas dadas las economías de escala.

La fabricación de vehículos eléctricos ha recorrido un largo camino desde 2010, con una mejora de las tecnologías para producir baterías y una reducción de los costos.