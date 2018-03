Toyota Motors reviró al amago del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y respondió que el proyecto de inversión para fabricar vehículos desde México se queda, lo cual no implica que se vean afectados los empleos de los trabajadores estadounidenses.

Desde el 2015, Toyota anunció la inversión por 1,000 millones de dólares para la construcción en Apaseo el Alto, Guanajuato, cuya fábrica albergará la producción del Corolla, a partir del 2019, misma que se exportará a Europa y Sudamérica.

En su cuenta personal de Twitter, Donald Trump publicó: Toyota Motors dice que construirá una planta en Baja California, México, para producir los autos Corolla para Estados Unidos. ¡De ninguna manera! Construyen planta en Estados Unidos o pagarán un gran impuesto fronterizo .

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.