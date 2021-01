El nombre de Totalplay hizo eco en toda la primera quincena de enero, después de que usuarios acusaran cargos y desconexiones repentinas del servicio de Internet por supuestos consumos exagerados de datos. La compañía impuso cobros extra y animó a sus clientes residenciales a migrar hacia planes de servicio empresarial, luego que algunos de ellos registraran consumos mensuales superiores a 2.5 terabytes, muy por arriba de los 200 gigabytes que suele consumir un hogar promedio en México, al menos hasta el 2019 y previo al comportamiento en hogares que derivó de la pandemia por Covid.

Algunos de esos usuarios que ventilaron en redes sociales estas acciones de Totalplay ya confirmaron el retorno del servicio y en comunicados por separado, la empresa afirmó que sí se registraron inusuales elevaciones de consumo y que hubo también clientes que empezaron a revender Internet a terceras personas, una práctica que no es extraña en la industria de telecomunicaciones, porque existe el antecedente de que un particular hizo negocio revendiendo Internet en el Bajío durante seis años y nadie supo cómo lo hizo.

Respecto a la historia con Totalplay, los consumidores también acusaron que la compañía terminó unilateralmente con los contratos del servicio de aquellos que se excedieron en el consumo y que no quisieron migrar o saldar los nuevos abonos. La empresa argumentó que la recuperación de equipos de recepción-transmisión y las cancelaciones obedecieron a protocolos establecidos previamente en los contratos firmados entre operador y cliente. La compañía presume que las cuotas de consumo están escritas en los contratos presentados ante la autoridad; pero allí sólo se habla de velocidad de subida y bajada de datos, más no se lee sobre un tope mensual de datos consumidos. El folio del contrato FET009634CO-100467 es un ejemplo de ello. Totalplay fue contactada para esta publicación, pero no estuvo inmediatamente disponible para responder.

La determinación de Totalplay de suspender o migrar a los usuarios que se exceden en el consumo del servicio mete a debate la posibilidad de que en el futuro los prestadores del servicio de Internet establezcan cuotas mensuales para el consumo de datos, una práctica que no es novedad porque ya desde el año 2015 en Chile un operador impuso cobros extras para los hogares que tuvieran un consumo superior a 500 gigas por mes. En Argentina dos operadores de escala nacional también lo hicieron en 2017 y más cerca, desde el 2018 en México los operadores que prestan el servicio inalámbrico de Internet también aplican cargos extra después de un determinado consumo de datos por mes y esto obedece a un tema de disponibilidad de capacidad de ancho de banda en el espectro utilizado.

Entre los usuarios afectados hay quien dice que la acción de Totalplay tiene que ver con la Neutralidad de la Red y por tanto, es posible que la prestación del servicio como se conoce ahora pronto dejará de ser. Sin embargo, tiene que ver más con la realidad de mercado y también con los estados financieros y estrategias comerciales de cada empresa en particular; desde los retos que existen al tender nuevas redes de fibra óptica —la red de Totalplay corre enteramente sobre fibra—, hasta aquellos que pasan por configurar modelos de negocio con paquetes de servicio asequibles para el consumidor.

No habrá streams hasta nuevo aviso. @totalplaymx acaba de cortar nuestro contrato sin previo aviso. Argumentando que somos usuarios de alto consumo y que estaríamos mejor en el plan empresarial (cuesta 10x más y es más lento de lo que teníamos). Estamos resolviendo esto... — Ninja Pollo (@nPosho) January 8, 2021

Esto, además, es aparte de que limitar el consumo a topes pudiera ayudar a los usuarios en el control de sus propias finanzas, ya que aplicaciones de productividad como Zoom consumen un promedio de 1 gigabyte por hora y otras de entretenimiento como Netflix o YouTube van de 2 a 7 gigas por hora cuando se trata de contenidos HD.

En el contexto propio de Totalplay, la empresa viene de un año con pandemia de coronavirus en el que registró pérdidas financieras y elevaciones de costos y deudas, derivados de la extensión y modernización de su red, y también por la compra de nuevos componentes para el ensanchamiento de su infraestructura y por la compra de contenidos y por la formalización de alianzas con OTTs, Amazon Prime Video, para captar un mayor número de clientes. El hecho está en que los usuarios están consumiendo más datos, pero los operadores, Totalplay, no están generando ingresos por el uso de su infraestructura.

Queda para la duda si la decisión de diferenciar consumos mensuales fue tomada también por los cuatro nuevos miembros del directorio de Totalplay que asumieron su puesto el 4 de enero pasado.

Hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no haga público los resultados de usuarios captados por la industria en su conjunto durante el año 2020, Totalplay es claramente el cuarto operador de Internet en México, con el 8.10% del mercado; y con el 7.36% del mercado de la telefonía y el 5.6% del negocio de la televisión restringida. Al 30 de septiembre del 2020 atendía a 5 millones 672,512 cuentas de Internet, telefonía o TV de paga, o una combinación de ellas juntas; dos millones más suscripciones que un año antes y para el caso de su negocio de Internet, con prestación de servicio con velocidades superiores a los 500 megas.

La novedad con Totalplay está en que en el año 2020 se convirtió en el tercer operador con mayor extensión de red, después de que rebasó a Megacable durante el tercer trimestre de ese año. De acuerdo con reportes propios de ambas compañías, la red de Megacable llegaba a 8.90 millones de casas pasadas y 63,000 kilómetros de red en el tercer trimestre del 2020. La red de Totalplay, por su parte, llegó a 10.4 millones de casas pasadas y a 97,584 kilómetros de fibra óptica en operación.

Totalplay invirtió 9,667 millones de pesos entre enero y septiembre de 2020 —el dato anual se publicará en las siguientes semanas—. “La inversión estuvo dirigida, principalmente, a la expansión geográfica de la red de fibra óptica en el territorio nacional, así como a equipos de telecomunicaciones para conectar a un número creciente de usuarios a sus servicios de triple play”, dijo la empresa en un reporte a sus accionistas. Durante el 2019, la compañía invirtió 21,077 millones 226,853 pesos y fue el segundo operador con mayor inversión del sector, sólo atrás de América Móvil.

El negocio residencial es de mayor importancia para Totalplay, según sus estados financieros, porque duplica en tamaño y en ingresos al negocio empresarial, pero también es el que más absorbe sus esfuerzos de inversión, de ahí una clave de que la diferenciación de imponer cuotas en el consumo mensual tendría que ver con una recuperación de costos para la compañía. Sólo en el tercer trimestre del 2020, Totalplay ingresó tres veces más dinero por su negocio residencial frente al empresarial, pero los gastos y costos totales de la empresa subieron también 50%, unos 330 millones de pesos en el trimestre.

Totalplay ingresó en todo el tercer trimestre de 2020, un total de 5,003 millones de pesos, 39% más que un año atrás, pero su resultado neto fue una pérdida neta de 258 millones de pesos y una elevación de su deuda, para ubicar ésta en 19,532 millones de pesos, por una adquisición de equipo para el crecimiento de la red de fibra óptica: “Como resultado de un incremento de equipos de telecomunicaciones para nuevos usuarios, así como de mayores inversiones en cobertura de la red de fibra óptica, que es parte de la sólida estrategia de crecimiento de la compañía”.

Enrique Carrier, director de la consultora Carrier Asociados, suscribe en que la decisión de Totalplay de diferenciar consumos obedece a sus propios intereses de negocio y no toda la industria tiene porqué emularlo.

“Esta práctica la tuvieron acá en algún momento TeleCentro y Cablevisión, pero eran límites con los que nadie chocaba y más si son límites que aseguren que nadie esté constantemente traficando datos, que el servicio sea para un uso normal de una familia. Esta es una discusión que tiene tiempo en la industria, porque las redes se consumen más, pero no se generan ingresos para los operadores”, dice Enrique Carrier.

“Aquí no es un tema de Neutralidad de la Red, porque no se está filtrando un contenido, lo que se está poniendo es una condición de consumo. Es una condición comercial y será una decisión comercial de cada operador. Por ejemplo, si Telmex le ofrece al usuario 20 megas de velocidad con consumo ilimitado o Totalplay, ofreciendo una velocidad de 500 megas pero con consumo limitado, será el usuario el que elija. Quizá a algunos les sirva para no tener una sorpresa en la factura. Cuando el gigante Cablevisión —Grupo Clarín— introdujo eso acá, nadie lo siguió. Eso depende de cada operador y de los hábitos de cada consumidor”.