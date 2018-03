Grupo Televisa solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones mantener una posición consistente en sus argumentos, esto luego de que el regulador estableciera en una segunda ocasión que la televisora es un agente con poder sustancial en el negocio de la televisión restringida, echando abajo una primera definición de septiembre de 2015 que aseguraba lo contrario.

La compañía cuestionó en comunicado de prensa que en su resolución del 2015, el IFT definiera que el resto de los competidores habían logrado crecimientos, pero que en su resolución del 2017 estableciera que Televisa es agente con poder sustancial en la televisión de paga por fijo y por satélite.

En septiembre del 2015, el pleno del IFT afirmó que la participación de mercado de Grupo Televisa no representaba un obstáculo para el crecimiento de la competencia y que Televisa no tenía capacidad para fijar precios o restringir el abasto en TV de paga. Pero ahora, en su nueva resolución, el IFT decidió contradecir sus propios razonamientos , escribió la empresa en un boletín.

Televisa argumentó que, en caso de ser esta una empresa con poder sustancial, los competidores no habrían sido capaces de crecer en número de suscriptores y participación de mercado , pues los reportes trimestrales que el IFT publica en su portal Internet demuestran lo contrario.

De acuerdo con los reportes IFT, del tercer trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2016, Televisa ha perdido participación de mercado en TV de paga en cerca de siete puntos porcentuales, mientras que sus competidores la han incrementado de manera importante .

En el tercer trimestre del 2014, la participación de Televisa en el negocio de la televisión de paga rondaba el 64% del mercado, pero al tercer trimestre del 2016 la cifra había descendido al 57%, al tiempo que, por ejemplo, Dish subió del 15 al 20% su participación, insistió la compañía.

Este jueves, el IFT confirmó en un comunicado que Grupo Televisa es un actor con poder sustancial en el negocio de la TV restringida, lo que se traduce como una capacidad de fijar precios o de establecer otras prácticas comerciales que desplacen a sus competidores.

Grupo Televisa no enfrentó presión competitiva, porque tuvo la capacidad de formular ofertas del servicio de TV de paga en condiciones que los demás participantes no pudieron equiparar. Esto, debido a que Grupo Televisa es el único participante en el mercado que opera los dos tipos de plataformas (cable y satélite) y tiene los derechos y es productor de contenidos audiovisuales de gran valor para las audiencias que no están disponibles para sus competidores en las mismas condiciones , dijo el IFT.

La nueva decisión del IFT derivó de una nueva discusión que significó el mandato de un tribunal especializado que le ordenó revisar su anterior resolución, a lo que Televisa también reaccionó:

Resulta complejo entender las razones que sustentan la resolución del IFT, que consta de 467 hojas, misma que será revisada con sumo cuidado. Además, Televisa considera que la reversión de la resolución original del IFT es inconstitucional y no cumple con los lineamientos del tribunal colegiado y, por ende, promoverá los medios de defensa a su alcance .

Para aquellos operadores comprometidos con la competencia y con el país, que buscan realizar inversiones significativas en nueva infraestructura y en modernización de la existente, resulta indispensable contar con una autoridad reguladora cuyas decisiones sean consistentes y alejadas de la discrecionalidad .

