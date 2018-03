Grupo Televisa anunció una inversión de capital de 1,000 millones de dólares para este año, 38% menos que el monto de 1,600 millones de dólares que invirtió en el 2016.

La reducción en la inversión de capital se dará principalmente en la división de Cable, debido a que esta ha completo 80% de su renovación de redes, explicó Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo del Grupo, en conferencia telefónica con analistas con motivo de su cuarto reporte trimestral del 2016. Hemos completado la mayor parte de nuestra inversión en red, unificando los negocios para ser más eficientes, hemos integrado nuestras cinco empresas en la división, consolidando todo el volumen , indicó por su parte Adolfo Lagos, vicepresidente corporativo de Telecomunicaciones.

Más cambios en su equipo

Televisa anunció que Gerardo López Gallo se integrará a su equipo como vicepresidente de Programación, Mercadeo e Investigación a partir del próximo 15 de marzo, con lo cual dichas funciones quedarán estructuradas bajo una misma conducción.

López Gallo se desempeñó recientemente como vicepresidente de Contenido en Discovery Networks México (Discovery Channel, Discovery Home & Health, Discovery Kids, Animal Planet, TLC e Investigation Discovery), cartera que bajo su dirección registró los más altos niveles de audiencia en su historia. Antes de Discovery, trabajó 12 años en Univisión, donde fue parte del equipo que desarrolló la identidad de marca de la cadena UniMás. Recientemente, Televisa también designó a la productora Rosy Ocampo como vicepresidenta Corporativa de Contenido.

Nueva resolución del IFT

Con respecto a la nueva resolución que dará el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para determinar si Televisa tiene o no poder sustancial en el mercado de televisión de paga, Alfonso de Angoitia Noriega afirmó que la televisora no aumentó su poder dentro de ese segmento a pesar de un par de adquisiciones de pequeñas cableras. Creemos que no tenemos poder sustancial de mercado, así como el regulador lo decidió en el 2015 , enfatizó De Angoitia. El IFT podría tener listas esta semana las resoluciones acerca de la revisión de la efectividad de las medidas de preponderancia, así como la nueva resolución para determinar si existe poder sustancial en tv de paga.