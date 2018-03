El amplio uso de la tecnología, la coordinación intergeneracional y los programas orientados al balance entre la vida personal y la actividad laboral, destacan entre las principales tendencias que empiezan a marcar la búsqueda de empleos, dijo el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

Al ofrecer un panorama del mercado laboral a jóvenes estudiantes del Colegio Miraflores, el titular de la STPS comentó las diferencias de visión que ya existen, sobre la manera de cómo operar un negocio y las relaciones de trabajo.

Reconoció que los jóvenes de la denominada generación Millennial prefieren emplearse como profesionistas independientes, con mayor autonomía, aprovechando las nuevas tecnologías y valorando, sobre todo, el equilibrio vida-trabajo, donde esperarán contar con un programa de bienestar de la misma manera que hoy demandan un plan de pensiones y vacaciones.

El funcionario federal habló de las transformaciones que están aconteciendo en México y el mundo, las cuales están planteando nuevos retos y desafíos a los sistemas educativos, que deberán asegurar una integración eficaz de las nuevas generaciones de profesionistas a un mercado de trabajo global cambiante y altamente competido.

Hoy por hoy, estudiar sí paga, es la mejor forma de igualar a los desiguales, es la mejor forma de hacer un país más justo y equilibrado. Gente con 10 años de educación tiene un ingreso mensual de 5,249 pesos, gente con una educación de profesionista, su ingreso se va prácticamente al doble.

Elijan bien lo que quieren, no porque sea más fácil es mejor. ‘No porque le entienda menos me va a ir mejor’, hacer el esfuerzo sí rinde frutos en un México que va a ser muy competido, y en un mundo que se los digo, nos guste o no, es muy competido , aconsejó a estudiantes de bachillerato, el titular de la STPS.

