Davos, Sui. La firma del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP 11) es una señal muy positiva que muestra que tanto México como Canadá cuentan con una alternativa real si la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se estanca o desaparece, coinciden estrategas de la consultoría internacional de negocios IHS.

En conversación, el economista en jefe de IHS, Nariman Behravesh, considera que a la larga, Estados Unidos terminará por integrarse al TPP, porque los hombres de negocios en aquel país entienden perfectamente que el comercio libre es un motor importante para su crecimiento.

Aparte, el estratega de IHS del sector energético, Carlos Pascual, matiza que la negociación del TLCAN tendría que avanzar para no dejar cabos sueltos que deba resolver la nueva administración de México.

Admite que el resultado de las elecciones presidenciales trae consigo el riesgo de que se modifique de alguna manera la posición mexicana sobre el comercio internacional, de manera que sugiere sensibilizar a los negociadores, de llegar a una conclusión positiva antes de las elecciones.

Detalla que la firma del acuerdo TPP ataja cualquier incertidumbre que pudo generarse en algún momento por la posición de México y Canadá respecto del comercio abierto.

Sobre la sexta ronda de negociación del TLCAN, en Montreal, advierte que algunos inversionistas están preocupados por la propuesta de Estados Unidos para resolver controversias en cortes domésticas, en vez de las internacionales como está actualmente.

“Si acceden en la propuesta, el riesgo es que la corte de cada país adjudique las diferencias legales con cierta inclinación a proteger al consumidor y empresa doméstica”, refirió.

La preocupación no es sólo por un sesgo en México, amplió, pues igual podría suceder que una empresa mexicana solicite un arbitraje en Estados Unidos, y tendría la preocupación de que haya algún tipo de prejuicio a favor.

Pascual admite que el sector privado en México está preocupado por el Estado de Derecho y corrupción.

Pero de ninguna manera ha motivado hasta ahora un cambio en las decisiones de inversión en sí mismo.

REFORMAS YA IMPACTAN

Pascual esgrime que México sigue siendo atractivo, tras las reformas estructurales en marcha, particularmente la energética.

Consigna que gracias a ésta, hoy se tienen expectativas reales de que se detenga el declive de la producción petrolera. Ya se presentaron perforaciones de aguas profundas, y antes no había ni la tecnología ni el equipo, ni expectativas para lograrlo, acotó. Ciertamente pasarán de cinco a siete años antes de que arrojen resultados, pero si no se hubiera iniciado desde ahora la producción seguiría bajando porque no había forma de cambiar la dinámica para descubrir nuevos yacimientos de petróleo.

Explicó que el consumidor sentirá en verdad la ventaja de tener una oferta más amplia de gasolina, vía precio y entrega de litros, de a litro.

OPTIMISMO en el mundo

El economista de IHS admite que están viendo un mejor desempeño de la economía mundial, pues por primera vez en años, la mayoría de los países avanzados y emergentes está expandiéndose.

El riesgo ahora está en que puede iniciar una guerra comercial entre países, a partir de imposiciones de tarifas arancelarias.