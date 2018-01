Los 11 países participantes del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP 11) lograron un texto final sobre este tratado comercial, con aspectos técnicos por convenir en las próximas semanas y con la intención de firmar el contenido definitivo el 8 de marzo en Chile.

“Los 11 países se unirán a la ceremonia de la firma”, dijo Toshimitsu Motegi, ministro de Economía de Japón. “No cambiaremos la fecha”, agregó, de acuerdo con medios japoneses. Ya firmado, entrará en vigor una vez que seis naciones lo ratifiquen.

Los miembros, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, alcanzaron el acuerdo en principio este martes en Tokio.

En noviembre del 2017, en el marco de la Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Da Nang, Vietnam, los ministros dejaron cuatro temas pendientes, los cuales fueron resueltos en las negociaciones en Tokio.

Se trata de un problema relacionado con las empresas estatales vinculado a Malasia; un compromiso sobre el carbón que afecta a Brunei; una disposición de solución de controversias que implica sanciones comerciales y tiene que ver con Vietnam; y un problema de excepción cultural ligado con Canadá.

Juan Calor Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, informó que Brunei y Malasia habían firmado compromisos con el TPP 11 relacionados con algunas obligaciones que entraban en vigor al momento de la firma, y ahora ambas naciones lograron que esto fuera hasta la entrada en vigor del acuerdo.

“Con Canadá se trabajó un espacio para que tuviera la posibilidad de delimitar los contenidos —sobre todo en plataformas digitales— que pudieran, de acuerdo con ellos, poner en riesgo la cuestión cultural, sobre todo en Quebec, donde es un tema recurrente”, comentó Baker.

Esto se resolvió a través de una carta paralela, en la que se le concede a Canadá la posibilidad de que tenga ciertas medidas con respecto a la protección de su cultura.

Finalmente, Vietnam había adquirido compromisos fuertes en materia de reformas a sus leyes laborales y lo que pidió y consiguió fue un tiempo de transición, para que una vez que entre en vigor el TPP 11, no se le lleve a un panel de resolución de controversias, si estuviese en proceso de desarrollar esos cambios legales.

“Coincidimos en que Vietnam se vuelva al nivel de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente, de trabajo, y que era prudente darle un tiempo limitado, de tres años para una parte de los compromisos y dos años adicionales para otra parte de los compromisos (cinco años), y todo eso tiene que ver con el capítulo 19 del TPP (llamado Comercio y Trabajo)”, dijo Baker.

El CPTPP incluye objetivos a largo plazo de los tratados de libre comercio estadounidenses, como la eliminación amplia de aranceles y un enfoque de “lista negativa” (más liberal) para la liberalización del comercio de servicios, así como compromisos más recientes, principalmente elaborados por Estados Unidos sobre comercio digital y empresas estatales.

De más de 1,000 artículos en el TPP original en el que participó Estados Unidos, sólo 22 se “congelaron”, pero no se eliminaron.

“no se afectará al tlcan”

En Montreal, Steve Verheul, el jefe negociador de Canadá, consideró que la firma perfilada de TPP reformado no afectará la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Realmente no ha afectado las conversaciones aquí. El TPP era una negociación separada con jugadores separados y consideraciones separadas. El TLCAN tiene una dinámica propia “, dijo Verheul, al salir de una de las sesiones de la ronda seis. “Defenderemos nuestras posiciones en la gestión de suministros, en autos, tan duro como lo hemos hecho desde el principio y TPP no hará ninguna diferencia”.

A su vez, Kenneth Smith, jefe negociador de México, comentó: “Creo que lo que hace (el TPP) es que envía una señal de que podemos trabajar juntos, con Estados Unidos y Canadá, con la meta clara de modernizar el TLCAN”.

Las innovaciones del TPP 11

El capítulo de Propiedad Intelectual contiene disposiciones relacionadas con medicamentos biotecnológicos y la disponibilidad de medicamentos genéricos.

Los países parte se comprometen a no renunciar o derogar leyes que implementen los derechos laborales fundamentales para atraer comercio o inversión.

Los países parte acuerdan aplicar eficazmente sus leyes ambientales y no debilitarlas en aras de fomentar el comercio o la inversión.

El acuerdo prevé un capítulo de Cooperación y Fomento de Capacidades de los estados miembros, así como un compromiso explícito de hacer a las pymes partícipes de las ventajas del tratado.

Se acordó asegurar que sus empresas propiedad del Estado o monopolios designados no discriminen contra empresas, bienes y servicios de otros países parte.

En el capítulo de Comercio Electrónico, los países parte del TPP se comprometieron a asegurar el libre flujo de la información global y datos que manejan el Internet y la economía digital.

